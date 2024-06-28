جوردون يكشف سر سخرية ساوثجيت!



بلانكنهاين (د ب أ)



كشف أنتوني جوردون، مهاجم المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، أن جاريث ساوثجيت، المدير الفني، سخر منه، بعدما سقط من على دراجته خلال جلسة استشفاء في بطولة أمم أوروبا «يورو 2024».

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا)، أن مهاجم نيوكاسل حضر للمران الخميس، وهناك جروح على أنفه وذقنه ويديه وركبتيه، وكشف لاحقاً أنه أصيب بهذه الجروح، بعد سقوطه من دراجة كهربائية.

وأكد جوردون أنه كان يحاول تسجيل مقطع فيديو لعائلته، عندما سقط على الأرض، وقال إنه لم يلق تعاطفاً كبيراً من ساوثجيت.

وأوضح الجناح الأيسر:«خرجنا في جولة كان يفترض أن تكون لاستعادة اللياقة البدنية». وأضاف:«إنها دراجات تعمل بالكهرباء، لذلك هي أسرع من الدراجات الطبيعية، وفي إنجلترا، فإن المكابح الأمامية تتواجد في الجانب الأيمن».

وأضاف: «هنا، حاولت أن أضغط على الجانب الأيسر (المكابح) فقط، لكي أبطئ من سرعتي، وفي الدقيقة التالية، لم تبطء، توقفت، وأنا لم أتوقف، طرت حوالي عشرة أقدام (3 أمتار) في الهواء».

وأردف: «كان الجو جميلاً، كنت أنزل من على تل، أحاول أن ألتقط مقطع فيديو لإرساله لعائلتي، لكي أريهم ما أفعله».

وأكد: «قبل أن أفعل ذلك، اصطدمت رأسي أولا بالأرض، أصبت ببعض الجروح السطحية، ولكن لا يوجد أي شيء مؤلم».

وأردف: «في البداية ضحك ساوثجيت، مثلما فعل الجميع، كان نوعاً من المزاح، لم يكن أمراً خطيراً، فقط بعض الخدوش لذلك كان الجميع يسخر مني ويسخر من الألم الذي أشعر به».