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الرياضة

ساكا: لست الحل المناسب لحل أزمة إنجلترا!

ساكا: لست الحل المناسب لحل أزمة إنجلترا!
28 يونيو 2024 23:54

بلانكنهاين (د ب أ)

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بطولة أمم أوروبا «يورو 2024»
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قال بوكايو ساكا، لاعب المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، إنه ليس الحل المناسب لأزمة الظهير الأيسر التي يعاني منها منتخب بلاده في بطولة أمم أوروبا «يورو 2024». وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن المنتخب الإنجليزي، بقيادة المدرب جاريث ساوثجيت، ظهر غير متزن طوال البطولة، والتي شهدت تصدره للمجموعة الثالثة رغم أنه قدم أداءً متواضعاً في مبارياته الثلاث.
وقام كيران تريبيير، الظهير الأيمن، باللعب ظهيراً أيسر أمام صربيا والدنمارك وسلوفينيا، ولكنه غاب عن مران الفريق وسط تقارير تشير إلى أنه مصاب بكدمة.
وبما أن لوك شاو، الظهير الأيسر الوحيد في قائمة المنتخب الإنجليزي، لم يستعد كامل لياقته البدنية بعد حيث غاب عن المشاركة في المباريات منذ فبراير الماضي بسبب مشاكل في أربطة الركبة، سيحتاج المدير الفني للاعب آخر لشغل هذا المركز.
وأنهى كايل ووكر مباراة سلوفينيا، التي انتهت بالتعادل السلبي في مركز الظهير الأيسر، ولعب جو جوميز وإزري كونسا لفترات قليلة في هذا المركز مع فرقهم- بينما بدأ ساكا مسيرته مع إنجلترا في مركز مشابه.
ولكن ساكا «22 عاماً» تطور منذ ذلك الوقت وأصبح أحد أهم اللاعبين الذين يشغلون مركز الجناح الأيمن، كما أنه يعتبر نفسه ليس الحل لشغل هذا المركز.
وبعد مطالبات كثير من النقاد لساوثجيت بالدفع بساكا في هذا المركز، قال اللاعب: «لا أعتقد أن وضعي في مركز آخر غير مركزي سيكون هو الحل».
وأضاف: «في النهاية، يمكننا التحدث بشأن هذا، ولكن كل هذا بيد ساوثجيت، لذلك يجب أن نثق في الشخص الذي سيختاره يوم المباراة».

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