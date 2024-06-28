الزمالك يعود للمشاركة في الدوري المصري



القاهرة (د ب أ)



أكد مجلس إدارة نادي الزمالك عودة الفريق للمشاركة في مباريات بطولة الدوري المصري لكرة القدم بدءاً من مواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها مساء السبت، بعد أن رفض خوض مواجهة الأهلي التي كان مقرراً لها الثلاثاء الماضي.

وقال الزمالك، في بيان رسمي اليوم الجمعة: «النادي قد أثبت يقيناً بأفعاله وممارساته احترامه الحقيقي غير المشروط لقيمه وثوابته، وفي هذا الإطار فقد تعامل النادي مع أزمة الجدول المعدل لمباريات الدوري العام بكل شفافية، وأعلن عن موقف حاسم استهدف صالح الرياضة المصرية وتحقيق العدالة لكل الأندية وضمان المساواة وتكافؤ الفرص والوصول إلى إصلاح شامل للمنظومة الرياضية التي أصابها كثير من اليأس والوهن من ضياع العدالة وتغليب لغة المصالح الشخصية على الصالح العام».

وأضاف: «التزم مجلس الإدارة في ذلك الطرق الشرعية، مؤكداً حرصه على نجاح وانتظام المسابقات، مع تأكيد احترامه لكل الأطراف على نحو يليق بمكانته ويتفق مع مبادئه، إلى أن أدرك العقلاء حقيقة وعدالة موقف النادي وانضم إلينا عدد غير قليل من أعضاء المنظومة الرياضية، أعلن بعضهم موقفه ونحترم رغبه البعض بإرجاء الإعلان عن ذلك لأسباب نتفهمها، ومن ثم توالت اجتماعات ولقاءات الجهات المعنية وبدأت الاستجابة للمطالب المشروعة وتحركت عجلة التغيير، وتم اتخاذ خطوات إيجابية، تم إعلانها مع تحديد جدول زمني محدد لاستكمال باقي المطالب نحو تحديث وتطوير منظومة رياضية تليق بمكانة وتاريخ الدولة المصرية».

وأوضح: «في ضوء ذلك وبعد دراسة وتقييم شامل للموقف، فقد قرر المجلس بالنظر إلى الخطوات الإيجابية التي تحققت، إثر وقفتنا الحاسمة وما تلقيناه من تعهدات التعاون مع تلك الخطوات، والعودة لاستكمال مباريات الدوري العام».

ويحتل الزمالك المركز العاشر برصيد 34 نقطة في ترتيب الدوري المصري.