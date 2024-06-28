«أبيض الشباب» يحجز مقعده في نصف نهائي «غرب آسيا»



معتصم عبدالله (دبي)



حجز منتخبنا الوطني للشباب مقعده في نصف نهائي بطولة اتحاد غرب آسيا للشباب لكرة القدم المقامة بمدينة الطائف بالسعودية، بفوزه على سوريا 3-0، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الجمعة، على «استاد مدينة الملك فهد الرياضية»، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثالثة، وشهدت المباراة الأولى ضمن الجولة ذاتها، تعادل البحرين وفلسطين 1-1.

وأنهى «أبيض الشباب» الشوط الأول متقدماً بهدفي حازم محمد من ضربة حرة، في الدقيقة 22، ومحمد المنصوري في الدقيقة 28، قبل أن يضيف عيد الحمادي الهدف الثالث في الدقيقة 72.

ورفع «أبيض الشباب» رصيده إلى 6 نقاط، بفوزه الثاني على التوالي، بعد الأول 3-1 على البحرين في الجولة الأولى، لينتزع صدارة ترتيب المجموعة، وبطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي، مقابل 3 نقاط لسوريا «الوصيف»، ونقطة للبحرين وفلسطين في المركزين الثالث والرابع على التوالي.

ويشارك 12 منتخباً في منافسات النسخة الثالثة لبطولة غرب آسيا، وُزعت على ثلاث مجموعات في الدور الأول الذي يقام بنظام الدوري من مرحلة واحدة، ويتأهل أول كل مجموعة إلى جانب أفضل منتخب يحتل المركز الثاني إلى الدور قبل النهائي ومن ثم يتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية.

وتدخل المشاركة الحالية في غرب آسيا ضمن تحضيرات «أبيض الشباب»، لخوض تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً، والمقررة من 21 إلى 29 سبتمبر المقبل، والمؤهلة للنهائيات التي تستضيفها الصين من 6 إلى 23 فبراير 2025.

ويلعب «أبيض الشباب» التصفيات القارية ضمن «المجموعة الثالثة» التي تستضيفها الكويت وتضم أيضاً لبنان، وكوريا، وجزر شمال ماريانا.