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الرياضة

ثنائية فينيسيوس تقود البرازيل لفوز كبير على باراجواي

ثنائية فينيسيوس تقود البرازيل لفوز كبير على باراجواي
29 يونيو 2024 09:54

نيفادا (رويترز)
أحرز فينيسيوس جونيور هدفين ليقود منتخب بلاده البرازيل للفوز 4-1 على باراجواي ضمن المجموعة الرابعة في بطولة كوبا أميركا لكرة القدم في ولاية نيفادا الأميركية اليوم، ليعوض الفريق الفائز بلقب البطولة تسع مرات ظهوره الباهت في مباراته الأولى بالبطولة القارية.
وكان مهاجم ريال مدريد مصدر تهديد دائم لباراجواي في الجهة اليسرى وهز الشباك أول مرة في الدقيقة 35 عندما أرسل تمريرة لوكاس باكيتا إلى شباك الخصوم منهيا بذلك هجمة لفريقه.
وعزز سافيو جناح جيرونا تقدم الفريق البرازيلي، مستغلاً كرة مرتدة في منطقة الجزاء قبل أن يضيف فينيسيوس هدفه الثاني في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع في الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني أحرز منتخب باراجواي هدفاً عن طريق عمر ألديريتي، الذي سدد بمهارة من مدى بعيد، لكن باكيتا قضى على أي آمال لباراجواي في العودة عندما نفذ بنجاح ركلة جزاء في الدقيقة 68 ليعوض بذلك إهداره ركلة مماثلة في الشوط الأول.
وبعد أول جولتين من دور المجموعات أصبحت كولومبيا تتصدر الترتيب في المجموعة الرابعة بست نقاط بعد فوزها في وقت سابق اليوم على كوستاريكا بينما تحتل البرازيل المركز الثاني بأربع نقاط تليها كوستاريكا بنقطة واحدة في حين تقبع باراجواي في ذيل الترتيب دون أي نقاط.

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