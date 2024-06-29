دياز يحتفل بإنجاز تاريخي مع كولومبيا في «كوبا أميركا»

واشنطن (د ب أ)

احتفل الكولومبي لويس دياز جناح ليفربول الإنجليزي بإنجاز تاريخي خلال مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أميركا 2024 لكرة القدم.

سجل دياز هدفه الأول في البطولة التي تقام بالولايات المتحدة، ليقود كولومبيا للفوز على كوستاريكا 3-0، والتأهل لدور الثمانية من المجموعة الرابعة.

وهز اللاعب الكولومبي شباك كوستاريكا بركلة جزاء تركها له زميله المخضرم خاميس رودريجيز، ليفوز نجم ليفربول بجائزة رجل المباراة ويحتفل بإنجاز تاريخي.

ورفع لويس دياز رصيده إلى 5 أهداف في كوبا أميركا ليصبح ثالثاً في قائمة هدافي منتخب كولومبيا عبر تاريخه في البطولة اللاتينية العريقة.

وتساوى لويس دياز بأهدافه الخمسة مع الثنائي ديليو جامبوا وإرنستو دياز، ويتطلع لملاحقة فيكتور أوجو أريستيزابال الذي سجل 8 أهداف، ويتصدر أرنولدو إيجواران القائمة بتسجيل 10 أهداف لمنتخب كولومبيا في كوبا أميركا.

وبخلاف إنجاز لويس دياز فقد واصل منتخب كولومبيا سلسلته القوية بسجل خالٍ من الهزائم على مدار 25 مباراة متتالية بواقع 20 فوزاً و5 تعادلات. وحققت كولومبيا ثاني أطول سلسلة في تاريخها لتقترب من الإنجاز التاريخي بـ 27 مباراة متتالية بدون هزيمة تحت قيادة فرانسيسكو ماتورانا خلال الفترة بين يونيو 1992 ومارس 1994، كما حقق المنتخب الكولومبي انتصاره العاشر على التوالي تحت قيادة مديره الفني الأرجنتيني نيستور لورينزو، الذي لم يخسر منذ توليه المسؤولية في سبتمبر 2022.

ويسعى منتخب كولومبيا ومدربه لورينزو لمواصلة هذه العروض القوية عندما يلاقي منتخب البرازيل في ختام منافسات المجموعة الرابعة، فجر يوم الأربعاء المقبل.