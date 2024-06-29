الأحد 30 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

دياز يحتفل بإنجاز تاريخي مع كولومبيا في «كوبا أميركا»

دياز يحتفل بإنجاز تاريخي مع كولومبيا في «كوبا أميركا»
29 يونيو 2024 10:15

واشنطن (د ب أ)
احتفل الكولومبي لويس دياز جناح ليفربول الإنجليزي بإنجاز تاريخي خلال مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أميركا 2024 لكرة القدم.
سجل دياز هدفه الأول في البطولة التي تقام بالولايات المتحدة، ليقود كولومبيا للفوز على كوستاريكا 3-0، والتأهل لدور الثمانية من المجموعة الرابعة.
وهز اللاعب الكولومبي شباك كوستاريكا بركلة جزاء تركها له زميله المخضرم خاميس رودريجيز، ليفوز نجم ليفربول بجائزة رجل المباراة ويحتفل بإنجاز تاريخي.
ورفع لويس دياز رصيده إلى 5 أهداف في كوبا أميركا ليصبح ثالثاً في قائمة هدافي منتخب كولومبيا عبر تاريخه في البطولة اللاتينية العريقة.
وتساوى لويس دياز بأهدافه الخمسة مع الثنائي ديليو جامبوا وإرنستو دياز، ويتطلع لملاحقة فيكتور أوجو أريستيزابال الذي سجل 8 أهداف، ويتصدر أرنولدو إيجواران القائمة بتسجيل 10 أهداف لمنتخب كولومبيا في كوبا أميركا.
وبخلاف إنجاز لويس دياز فقد واصل منتخب كولومبيا سلسلته القوية بسجل خالٍ من الهزائم على مدار 25 مباراة متتالية بواقع 20 فوزاً و5 تعادلات. وحققت كولومبيا ثاني أطول سلسلة في تاريخها لتقترب من الإنجاز التاريخي بـ 27 مباراة متتالية بدون هزيمة تحت قيادة فرانسيسكو ماتورانا خلال الفترة بين يونيو 1992 ومارس 1994، كما حقق المنتخب الكولومبي انتصاره العاشر على التوالي تحت قيادة مديره الفني الأرجنتيني نيستور لورينزو، الذي لم يخسر منذ توليه المسؤولية في سبتمبر 2022.
ويسعى منتخب كولومبيا ومدربه لورينزو لمواصلة هذه العروض القوية عندما يلاقي منتخب البرازيل في ختام منافسات المجموعة الرابعة، فجر يوم الأربعاء المقبل.

أخبار ذات صلة
«اللكمة» توقف الأميركي وياه مباراتين!
مارتينيز يتمقص دور ميسي ويقود الأرجنتين للصدارة في «كوبا أميركا»
كوبا أميركا
الولايات المتحدة
منتخب كولومبيا
منتخب كوستاريكا
آخر الأخبار
رئيس الدولة: خالص العزاء والمواساة إلى الملك محمد السادس في وفاة والدته
علوم الدار
رئيس الدولة: خالص العزاء والمواساة إلى الملك محمد السادس في وفاة والدته
29 يونيو 2024
محمد بن راشد يعزي ملك المغرب في وفاة والدته
علوم الدار
محمد بن راشد يعزي ملك المغرب في وفاة والدته
29 يونيو 2024
منصور بن زايد يعزي ملك المغرب في وفاة والدته
علوم الدار
منصور بن زايد يعزي ملك المغرب في وفاة والدته
اليوم 00:35
5 مباريات للشارقة في معسكر النمسا استعداداً للموسم الجديد
الرياضة
5 مباريات للشارقة في معسكر النمسا استعداداً للموسم الجديد
اليوم 12:30
غداً.. تبدأ فترة السماح بصيد أسماك القرش بالدولة
علوم الدار
غداً.. تبدأ فترة السماح بصيد أسماك القرش بالدولة
اليوم 12:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©