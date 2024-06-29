أستون فيلا يضم نجم تشيلسي وهولندا

لندن (د ب أ)

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم، تعاقده مع الهولندي الدولي إيان ماتسين، قادماً من تشيلسي.

ولم يعلن النادي عن قيمة ومدة الصفقة ولكن تقريراً نشرته شبكة «سكاي سبورتس» ذكر أن اللاعب وقع على عقد لمدة ستة أعوام مقابل 37.5 مليون جنيه إسترليني.

وكان في عقد اللاعب شرط جزائي بقيمة 35 مليون جينه إسترليني، ولكن انتهت صلاحيته مطلع هذا الشهر، وهو ما سمح لتشيلسي بالتفاوض للحصول على مبلغ أكبر.

وكان ماتسين لعب النصف الثاني من الموسم معاراً لفريق بروسيا دورتموند، الذي كان يسعى لضم اللاعب بشكل دائم، ولكن في النهاية حصل أستون فيلا على خدمات اللاعب، ويوجد ماتسين حالياً مع المنتخب الهولندي في بطولة أمم أوروبا «يورو 2024» المقامة حالياً في ألمانيا.