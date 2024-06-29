«أبيض الشباب» يحتفل بـ«الصعود المبكر» في «غرب آسيا»

معتصم عبدالله (دبي)

ينهي منتخبنا الوطني للشباب مشوار الدور الأول لمنافسات النسخة الثالثة لبطولة اتحاد غرب آسيا للشباب لكرة القدم المقامة بمدينة الطائف بالسعودية، بلقاء نظيره منتخب فلسطين في العاشرة من مساء غدٍ الأحد على استاد مدينة الملك فهد الرياضية، ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة، ويلتقي في المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها البحرين وسوريا على ملعب نادي عكاظ.

وحسم «أبيض الشباب» تأهله إلى الدور نصف النهائي مبكراً، بفوزه مساء الجمعة على منافسه منتخب سوريا 3-0 ضمن «الجولة الثانية»، وسجل ثلاثية المنتخب حازم محمد (21)، ومحمد جمعة المنصوري (27)، وعيد الحمادي (72).

ورفع «أبيض الشباب» متصدر المجموعة رصيده إلى 6 نقاط بعد فوزه في مباراته الأولى أمام البحرين 3-1، فيما تراجع «نسور قاسيون» لمركز الوصافة برصيد 3 نقاط من فوزه في الجولة الأولى على فلسطين 4-2، مقابل نقطة في رصيد البحرين وفلسطين بعد التعادل 1-1 ضمن «الجولة الثانية».

ويشارك 12 منتخباً في منافسات النسخة الثالثة لبطولة غرب آسيا، وُزعت على ثلاث مجموعات في الدور الأول الذي يقام بنظام الدوري من مرحلة واحدة ويتأهل أول كل مجموعة إلى جانب أفضل منتخب يحتل المركز الثاني إلى الدور قبل النهائي ومن ثم يتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية.

وتعد المشاركة الحالية في النسخة الثالثة لبطولة غرب آسيا للشباب، الثالثة لمنتخبات الإمارات تحت 19 عاماً، بعدما حقق أفضل نتائجه في منافسات النسخة الأولى 2019 بفلسطين بحصوله على مركز الوصافة بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام العراق في النهائي، فيما ودع «أبيض الشباب» المشاركة الثانية في نسخة 2021 بالعراق من الدور الأول.

من جهته، قال سليم عبد الرحمن المدرب الوطني لـ«أبيض الشباب»: «حققنا هدفنا الأول من المشاركة في بطولة الديار العربية، بالتأهل إلى نصف النهائي والذي تحقق بفضل إصرار وعزيمة اللاعبين والمستويات الجيدة التي قدموها خلال الجولتين الأولى والثانية، وساهمت في تحقيقنا لانتصارين متتاليين».

وأضاف: «ضمان التأهل للدور نصف النهائي قبل ختام الدور الأول بجولة واحدة لا يعني التهاون في المواجهة أمام المنتخب الفلسطيني، وعازمون على مواصلة الانتصارات وختام هذا الدور بالعلامة الكاملة».

وتدخل المشاركة الحالية في غرب آسيا ضمن تحضيرات «أبيض الشباب» لخوض تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً، والمقررة خلال الفترة من 21 إلى 29 سبتمبر المقبل، والمؤهلة للنهائيات التي تستضيفها الصين خلال الفترة من 6 إلى 23 فبراير 2025.

ويلعب «أبيض الشباب» التصفيات القارية ضمن «المجموعة الثالثة» التي تستضيفها الكويت وتضم أيضاً لبنان، وجمهورية كوريا، وجزر شمال ماريانا.