ناجلسمان لا يرحب بعودة «اليورو 16»!

دورتموند (د ب أ)

قال جوليان ناجلسمان، المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، إنه لن يرحب بعودة بطولة أمم أوروبا «يورو» لتقام بمشاركة 16 فريقاً، لأن شكل البطولة بمشاركة 24 فريقاً يقدم فرصة أفضل للمنتخبات الصغيرة للتألق.

وأدى النظام المعقد، الخاص بتأهل أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث للأدوار الإقصائية، بجانب صاحبي أول مركزين في المجموعات الست، إلى عدم وجود إثارة في عدة مباريات بالجولات الأخيرة من دور المجموعات، كما أثار التساؤلات حول ما إذا كانت صيغة البطولة المعمول بها منذ عام 2016 هو حل جيد، ولكن ناجلسمان قال للصحفيين، قبل مواجهة الدنمارك اليوم في دور الـ 16 من البطولة، إنه لن يدعم العودة للنظام السابق الذي يشارك فيه 16 فريقاً، والذي يشهد تأهل صاحبي المركزين الأول والثاني في المجموعات.

وأضاف ناجلسمان: «أعتقد أن من المهم للدول الصغيرة أن تشارك في مثل هذه البطولات الكبرى، هذا دائماً مثير للاهتمام، إذا نظرت للوهلة الأولى لجورجيا، التي تطورت مع كل مباراة، والآن تواجه إسبانيا، أحب مشاهدة المنتخبات الوطنية المختلفة، أعتقد أن الصيغة الحالة جيدة كما هي».

ودائماً ما كان هناك اقتراحات، بما في ذلك اقتراح من مجلة «كيكر شبورت»، لتوسيع البطولة لتقام بمشاركة 32 فريقاً، مقسمين على ثماني مجموعات، ويصعد منها صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة.

وعن الأدوار الاقصائية، قال ناجلسمان: «النصف الآخر من القرعة أسهل قليلاً على الورق، ولكن تغيرت الأمور الآن في الأدوار الإقصائية، بعدما لعبت بعض الفرق بشكل أفضل مما كان متوقعاً».

وإذا تغلب المنتخب الألماني على نظيره الدنماركي يمكن أن يواجه إسبانيا، أفضل فريق في دور المجموعات، في دور الثمانية، ثم سيواجه فرنسا أو البرتغال في الدور قبل النهائي، وتعد أبرز المنتخبات في النصف الآخر إيطاليا، حاملة اللقب، وإنجلترا، الوصيفة، وهولندا، ولكنها لم تقدم العروض المنتظرة منها.