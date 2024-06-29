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الرياضة

سان جيرمان يُغري برشلونة بـ 250 مليون يورو لخطف «الجوهرة»!

سان جيرمان يُغري برشلونة بـ 250 مليون يورو لخطف «الجوهرة»!
29 يونيو 2024 16:23

أنور إبراهيم (القاهرة)
بعد فشل باريس سان جيرمان في ضم الجناح البرتغالي رافائيل لياو لاعب ميلان، وكل من المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين والجورجي كفارا تسخيليا من نابولي الإيطالي، والكولومبي لويس دياز من ليفربول، والإنجليزي ماركوس راشفورد من مانشستر يونايتد، من أجل تعويض رحيل النجم الفرنسي كيليان مبابي الهداف التاريخي للباريسي إلى ريال مدريد، ها هو يكثف جهوده ويضع عينه على أهم نجوم برشلونة، الشاب الصغير لامين يامال «16 عاماً» ويرى أنه البديل المناسب لـ «فتى بوندي المدلل»، ويمكن بناء المشروع الرياضي الجديد لسان جيرمان على أساس وجوده.
ويبدي النادي الباريسي استعداده لدفع مبلغ خرافي للبارسا مقابل الحصول على خدمات هذا «الفتى الذهبي».
وذكرت مصادر صحفية فرنسية أن سان جيرمان على استعداد لأن يدفع مبلغاً أكبر من الذي حصل به على خدمات البرازيلي نيمار داسيلفا في 2017، وهو 222 مليون يورو.
وأضافت نفس المصادر أن سان جيرمان سوف يفعل المستحيل من أجل ضم لامين يامال هذا الصيف، في محاولة للاستفادة من الأزمة المالية الطاحنة لبرشلونة.
وكان «البلاوجرانا» رفض من قبل عرضاً من سان جيرمان بمبلغ 200 مليون يورو، ولكن النادي الفرنسي أبدى استعداده هذه المرة لزيادة المبلغ إلى 250 مليون يورو حسبما ذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو»، التي أشارت إلى أن لامين يامال هو النجم المناسب لخلافة كيليان مبابي في «حديقة الأمراء».
وينتهي عقد اللاعب في صيف 2026، ولكنه يتضمن شرطاً جزائياً قدره مليار يورو، ويبدو أن اللاعب ملتزم بتمديد عقده مع البارسا حتى 2031، ولهذا قد تذهب أحلام سان جيرمان أدراج الرياح، ما لم تحدث مفاجأة.

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