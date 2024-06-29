كوناتيه يحذر من «فخ دي بروين»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

تنتاب لاعبي منتخب فرنسا مشاعر متضاربة تتراوح بين الخوف والثقة قبل مواجهة منتخب بلجيكا بعد غدٍ «الاثنين» في دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024»، وهو ما انعكس على حديث نجميه قلب الدفاع إبراهيم كوناتيه لاعب ليفربول، وإدواردو كامافينجا لاعب ريال مدريد، خلال مؤتمرها الصحفي الذي عُقد اليوم.

وإذا كان كيفين دي بروين نجم منتخب بلجيكا يرى أن منتخب فرنسا هو المرشح للفوز بهذه المباراة، فإن كوناتيه يرى أن الأمور لا تُقاس بهذه الطريقة، أو على هذا النحو، وصرح قائلاً: الأمر أكثر تعقيداً من ذلك.. صحيح إن دي بروين قال إننا نحن المرشحون للتأهل، ولكن علينا ألا نقع في هذا الفخ، وأرى أن اللقاء متكافيء 50-50، وعلينا ألا نستسلم لهذه الخدعة.

ودعا كوناتيه مشجعي منتخب فرنسا إلى مساندة الفريق بكل قوة وحماس حتى يتحقق الفوز، وعلق قائلاً: ليس هناك منتخب سهل، والوضع مختلف في الأدوار الإقصائية، وأطالب الجماهير بألا تتوقف عن التشجيع من بداية المباراة حتى نهايتها.

وقال كامافينجا: منتخب بلجيكا فريق كبير، وتغيرت عقليات لاعبيه كثيراً عن ذي قبل، ولما كان تيبو كورتوا الحارس البلجيكي العملاق صديق كامافينجا في ريال مدريد لايشارك في هذه البطولة بسبب خلاف بينه وبين المدير الفني، الذي حرمه من شارة «الكابتن»، فقد أبدى النجم الفرنسي سعادته الغامرة، وقال: عدم مشاركته أمر جيد بالنسبة لنا لأنه حارس رائع يصد كل الكرات، غير أن كامافينجا أبدى تخوفه من الجناح البلجيكي دوكو، وقال: أعرفه جيداً وسبق أن لعبنا سوياً في ستاد رين، وكان من الصعب جداً على أي مدافع أن يحد من خطورته.