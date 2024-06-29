بني ياس يتصدر اليوم الثاني من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجو جيتسو

أبوظبي (الاتحاد)

تواصلت أجواء الحماس والتشويق والندية في منافسات ثاني أيام الجولة الأولى من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجو جيتسو، وسط حضور جماهيري كبير من الأسر والعائلات، الذين توافدوا إلى مدرجات مبادلة أرينا لمؤازرة أبنائهم وبناتهم والاستمتاع بالأجواء الحماسية للبطولة وفعالياتها، التي تلائم جميع أفراد الأسرة.

واستقطبت الجولة الأولى من البطولة في يومها الثاني مشاركة قياسية من فئات الأطفال (1 و2 و3) والفتيات دون (12 و14 و16) عاماً، والذين تنافسوا بشغف وحماس على البساط، وتحلوا بأعلى معايير الانضباط والمثابرة والإصرار لتحقيق الفوز.

حضر منافسات اليوم الثاني من البطولة، الشيخ محمد بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، وعبدالمنعم السيد محمد الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس الاتحاد، والدكتور هلال حميد الكعبي أمين عام مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، والدكتورة روضة السعدي المدير العام للشؤون المؤسسية بدائرة المالية، والدكتور سيف سعيد القبيسي مدير عام الشؤون التنظيمية بدائرة الطاقة بالإنابة، ومحمد بن دلموج الظاهري ومنصور محمد الظاهري عضوا مجلس إدارة الاتحاد، وسهيل العريفي المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي، وفهد علي الشامسي أمين عام الاتحاد، وعلياء الحوسني مدير تنفيذي لدى شركة مبادلة للاستثمار، وعدد من ممثلي الشركاء والرعاة والأندية المشاركة.

وفي ختام منافسات اليوم الثاني، جاء نادي بني ياس في صدارة المنافسات، بينما حققت أكاديمية MOD مركز الوصيف، ونادي الجزيرة المركز الثالث.

وقال العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو: «تجسّد بطولة خالد بن محمد بن زايد للجو جيتسو منصة تبرز روح المجتمع الإماراتي ولا أدلّ على ذلك من هذا التواجد المؤثر للأسر والعائلات في دعم أبنائهم للتفوق وتقديم الأفضل على البساط. ويعكس هذا المشهد الجماهيري مدى شعبية رياضة الجو جيتسو، التي دخلت كل البيوت وأصبحت جزءاً من الحياة اليومية في الدولة، حتى بلغ أبطالنا الصدارة العالمية لهذه الرياضة، مدفوعين بالدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة والشغف الذي لا يعرف المستحيل لتحقيق الإنجازات».

وأضاف: «تنفرد بطولة خالد بن محمد بن زايد للجو جيتسو بشغفٍ كبير يجمع الآباء والأبناء على حد سواء، لما تتبوأه هذه الرياضة من أهمية في المجتمع، وانطلاقاً من القناعة الراسخة للأسر والعائلات بدورها في تنمية شخصية الأبناء وصناعة الأبطال وبناء الأجيال القادرة على المساهمة في نمو ورفعة الوطن».

وتابع: «تساهم بطولة خالد بن محمد بن زايد للجو جيتسو في تعزيز التبادل الثقافي، خصوصاً مع هذا العدد الكبير من المشاركين الذين ينتمون إلى ثقافات وأعراق مختلفة، متحدين بشغفهم برياضة الجو جيتسو، ولا شك بأن مشاركة اللاعبين واللاعبات من كافة الفئات العمرية ومن خلفيات مختلفة تثري التجربة، وترتقي بها إلى احتفاء حقيقي بالتنوع، كما تبرز دور اللعبة في نشر ثقافة الرياضة والحث على تبني أنماط حياة صحية».

وأكّد بن دلموج أن اتحاد الجو جيتسو ملتزم بترجمة رؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار بالمواهب وتمكينها، وتوفير كل فرص التفوق والتميز والإبداع، ومن هنا تبرز ميزة أخرى للبطولة على صعيد دعم الفئات الناشئة ومنحها فرص التطور وترسيخ سمات القوة البدنية والذهنية.