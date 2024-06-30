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الرياضة

جودلفين.. «ثنائية» على مضمار «نيوماركت»

جودلفين.. «ثنائية» على مضمار «نيوماركت»
30 يونيو 2024 09:45

محمد حسن (دبي)
حققت خيول جودلفين بإشراف شارلي أبلبي وقيادة وليام بيوك، ثنائية مستحقة بمضمار نيوماركت العريق في بريطانيا عبر كل من «نوبل ديناستي»، و«كينج أوف كونكويست».
وجاء فوز «نوبل ديناستي» في سباق كرايتيريون ستيكس لمسافة 1400 متر، وتمكن ابن «دباوي» من انتزاع الصدارة وتحقيق أول انتصاراته في سباقات الفئة الثالثة.
أما الجواد «كينج أوف كونكويست» فقد استطاع أن ينتزع لقب سباق فريد أرشر ستيكس «قوائم» لمسافة 2400 متر، بعد أداء قوي ورائع، مسجلاً فوزه الثاني على التوالي عقب فوزه المريح بسباق تابستر ستيكس في وقت سابق من هذا الشهر.
وكان هذا الجواد ذو الخمس سنوات، والذي سبق له الفوز بسباق فيستيفال ستيكس ليستد في «جودوود 2023»، حل وصيفاً بفارق أنف عن «ميدل إيرث» بسباق أستون بارك ستيكس للفئة الثالثة في نيوبري في مايو.
وقال المدرب شارلي أبلبي: «ظل مستوى نوبل ديناستي ثابتاً هذا العام، ونحن سعداء برؤيته يفوز بسباق من الفئة الثالثة، إنه يتشابه مع كينج أوف كونكويست، من حيث أنهما يجيدان الركض في المقدمة أمام الخيول الأخرى في الفترة الصباحية ولكنهما يستطيعان القيام بعمل جيد في فترة ما بعد الظهر أيضاً».
وعن الجواد «كينج أوف كونكويست» قال شارلي أبلبي: «الجواد يقدم كل ما عنده ويفضل الوتيرة العالية، لقد شارك بسباق جوكي كلوب ستيكس للفئة الثانية في مهرجان الجينيز وأصبح السباق تكتيكياً وهو ما لا يناسبه».

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