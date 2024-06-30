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الرياضة

مارتينيز يتمقص دور ميسي ويقود الأرجنتين للصدارة في «كوبا أميركا»

مارتينيز يتمقص دور ميسي ويقود الأرجنتين للصدارة في «كوبا أميركا»
30 يونيو 2024 10:04

ميامي (رويترز)
أ حرز لاوتارو مارتينيز هدفين في الشوط الثاني ليقود الأرجنتين، التي خاضت المباراة بلاعبي الصف الثاني، للفوز 2-0 على بيرو في وقت مبكر من اليوم، وتتصدر المجموعة الأولى في كأس كوبا أميركا لكرة القدم وتُقصي بيرو من البطولة.
وهز مارتينيز، الذي شارك في التشكيلة الأساسية للمرة الأولى في البطولة الشباك في الدقيقتين 47 و86، ليسجل في المباراة الثالثة على التوالي.
وكانت الأرجنتين قد تأهلت بالفعل لدور الثمانية قبل المباراة التي أقيمت في ميامي بفوزها على كندا وتشيلي في أول جولتين، ومنح تأمين التأهل الأرجنتين فرصة لإراحة اللاعبين الأساسيين ومن بينهم قائد الفريق ليونيل ميسي.
ويتعافى ميسي، الذي احتفل بعيد ميلاده 37 يوم غدٍ الاثنين، من إصابة في الفخذ تعرض لها خلال الفوز على تشيلي الثلاثاء الماضي، ومن المتوقع أن يعود لمباراة دور الثمانية يوم الخميس في هيوستون أمام فريق المركز الثاني في المجموعة الثانية.
ورغم غياب مدربها ليونيل سكالوني، بسبب الإيقاف والغرامة على خلفية تأخر فريقه في العودة من غرفة تبديل الملابس قبل الشوط الثاني في مباراتيه السابقتين، والتغيير الكبير في التشكيلة الأساسية لم تتعرض الأرجنتين إلى حد كبير لأي تهديد من المنافس.
وسيطرت حاملة اللقب على الكرة في الشوط الأول ولاحت لها ثلاث فرص للتسديد على المرمى لكن جاليسي حارس بيرو أبقى النتيجة على حالها بتصديه لسلسلة من الكرات أبرزها جاءت من ركلة حرة متقنة من لياندرو باريديس في الدقيقة 26.
وسنحت للأرجنتين فرصة ذهبية لتوسيع الفارق عندما حصلت على ركلة جزاء بسبب لمسة يد في الدقيقة 72 لكن تسديدة باريديس ارتطمت بالقائم.
وسينضم إلى الأرجنتين في دور الثمانية منتخب كندا ثاني المجموعة الذي تأهل بعد تعادله مع تشيلي من دون أهداف في المباراة الأخرى بالمجموعة الأولى.

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