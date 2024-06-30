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الرياضة

منتخب الجودو إلى معسكر برشلونة استعداداً لـ«أولمبياد باريس»

منتخب الجودو إلى معسكر برشلونة استعداداً لـ«أولمبياد باريس»
30 يونيو 2024 10:30

أبوظبي (الاتحاد)
تصل مساء غدٍ الاثنين إلى مدينة برشلونة الاسبانية بعثة المنتخب الوطني الأول للجودو، لإقامة معسكر إعداد في منطقة «جوان جامبر» الرياضية، يستمر حتى 25 يوليو المقبل، استعداداً للمشاركة في منافسات دورة الألعاب الصيفية الأولمبية «باريس 2024»، التي تقام خلال الفترة من 27 يوليو، وحتى الثاني من أغسطس المقبل، ويرأس البعثة ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، الأمين العام لاتحاد الجودو، أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو ومعه المدرب فيكتور والطاقم المساعد.
وتضم بعثة منتخبنا 6 أفراد من بينهم 5 لاعبين ولاعبة واحدة، وهم اللاعب نارمند بيان، الذي يشارك في منافسات الوزن الخفيف تحت 66 كجم، وطلال شفيلي، في الخفيف المتوسط تحت 81 كجم، وفي الوزن الثقيل كل من أرام جريجوريان في وزن تحت 90 كجم، وظافر آرام في وزن تحت 100 كجم، وعمر معروف في وزن فوق 100 كجم، بجانب اللاعبة بشيرات خرودي في منافسات السيدات لوزن الخفيف تحت 52 كجم.
وشهدت قائمة المشاركة النهائية في بطولة الجودو حتى الآن تواجد 289 فرداً (142 لاعباً و147 لاعبة) من 99 دولة من أصل 372 لاعباً ولاعبه يحق لهم المشاركة في تلك الدورة.
وضمت قائمة المشاركة العربية حتى الآن بجانب منتخب الإمارات، 4 لاعبين ولاعبات من المنتخبات العربية، وفي مقدمتهم ثنائي المنتخب المغربي اللاعبة سمية إراوي الحائزة على 5 ميداليات، أبرزها فضية دورة الألعاب الأفريقية، وزميلها مسعود رضوان، الحائز على ذهبية بطولة أفريقيا، وفي القائمة النهائية بطل مصر سامي بشري، الفائز بذهبية بطولة العالم للشباب لوزن تحت 60 كجم في البرتغال، كما تضم القائمة اللاعبة الجزائرية أمينة بلقاضي الحائزة على عده ميداليات في بطولة أفريقيا، وهناك فرصة لمشاركة لاعبين آخرين من المنتخبات العربية، بعد حصر القائمة النهائية حسب تصنيف الاتحاد الدولي للجودو، من مصر والمغرب والجزائر وتونس، وذلك قبل الموعد النهائي لتسليم الكشوفات الأخيرة لمنتخبات الجودو للجنة المنظمة للدورة.

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