«اللكمة» توقف الأميركي وياه مباراتين!

واشنطن (د ب أ)

تقرر إيقاف تيموثي وياه، جناح منتخب الولايات المتحدة، مباراتين بسبب البطاقة الحمراء التي حصل عليها خلال خسارة الفريق 1-2 أمام بنما ببطولة كأس اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم «كوبا أميركا».

وتلقى وياه بطاقة حمراء في الدقيقة 18 من عمر المباراة، التي جرت ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات للمسابقة المقامة حاليا في الولايات المتحدة، بعد أن وجه لكمة في رأس رودريك ميلر، مدافع منتخب بنما، دون كرة.

وبناء على هذا القرار، سيفتقد المنتخب الأميركي خدمات وياه خلال لقائه ضد أوروجواي في الجولة الثالثة «الأخيرة» من دور المجموعات، كما سيغيب أيضاً عن لقاء الفريق «المحتمل» بدور الثمانية في المسابقة.

كما تم إيقاف كوكو كاراسكيلا لاعب بنما، الذي حصل على بطاقة حمراء في الدقيقة 88 بسبب ركله كريستيان بوليسيتش، قائد منتخب الولايات المتحدة، مباراة واحدة.

واعتذر ويا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد المباراة عن البطاقة الحمراء، التي تسببت في قلب الأمور رأساً على عقب في اللقاء، حيث تقدم المنتخب الأميركي بهدف، قبل أن يرد منتخب بنما بهدفين، ليظفر بالنقاط الثلاث في النهاية.

وفي حديثه لمحطة (فوكس) الأميركية قال وياه: «أنا على ما يرام، من الواضح أن هذه الظروف الآن، أعتقد أن وضع فريقي في هذا الموقف، لم يكن في نيتي على الإطلاق».

أضاف وياه «أعتقد أنه تم تصويري على أنني شخص عنيف وعدواني، وأنا لست كذلك، هذا النوع من الاتهام يؤلمني بشدة، ومن ثم فإن رؤية إخوتي وهم مضطرون لأن يسلكوا طريقاً مختلفا للوصول إلى هدفنا الرئيسي، فهذا أمر مؤلم حقاً».