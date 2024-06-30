«عبية عذبة» بطلة «كأس فاطمة بنت مبارك»

ويندسور (الاتحاد)

توجت الفرس «عبية عذبة» لدلمان ريسنج، بإشراف بيتر جي همرسلاي، وقيادة فيل دينيس، بلقب كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، للفئة الثانية، والذي أقيم بمضمار رويال ويندسور بالمملكة المتحدة، برعاية النسخة السادسة عشر لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بحضور قياسي من الجماهير بلغ أكثر من 5 آلاف متفرج.

ويقام المهرجان العالمي للخيول العربية الأصيلة، بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وبدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».

واجتمع لسباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك البالغ قيمة جوائزه المالية 20 ألف جنيه إسترليني، 5 من نخبة الخيول في بريطانيا وفرنسا، وحققت «عبية عذبة» الفوز بسهولة وبفارق 3 أطوال بالرغم من مطاردة «فريدة العز»، التي تملكها شركة النجيفي للسباقات، بإشراف جيمس أوين، وقيادة سام هتشكوت.

وتمكنت «عبية عذبة» التي احتلت المركز الثالث في هذا السباق في عام 2022، بعد أن احتلت المركز الرابع في عام 2021، من قطع مسافة السباق في زمن وقدره 1:17:14 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث «ابستارت كرو» لمالكته ليندا ريفز، بإشراف مدرب نيوماركت جيمس أوين، وقيادة دراج كينان.

شهد السباق وتوج الفائزين سعادة منصور عبد الله بالهول الفلاسي، سفير الدولة لدى المملكة المتحدة، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وجمهور غفير بلغ أكثر من 5 ألف متفرج من محبي سباقات الخيول العربية الأصيلة.

وقال منصور عبد الله بالهول الفلاسي، سفير الدولة لدى المملكة المتحدة: «إنه أمر ذو معنى كبير، تنظيم دولة الإمارات لهذا النوع من الأحداث انطلاقاً من تراث وتاريخ طويل وعريق في الاهتمام بالخيول العربية، اقتداء بنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، في دعم هذه السباقات وضمان استدامتها عبر مختلف الأجيال».

وأضاف: «تستمر هذه الرؤية من خلال رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لهذا السباق العربي رفيع المستوى في مضمار ويندسور الملكي، والذي بالطبع يتمتع بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لذلك بالنسبة لي يمثل احتفالاً كبيراً بين الثقافة الإماراتية والبريطانية تجتمعان معاً، لقد أعجبت أيضاً بالجمهور الغفير الذين كانوا هنا اليوم لمشاهدة السباق».