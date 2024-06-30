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الرياضة

خبراء «الذكاء الاصطناعي» يزورون مجمع حمدان الرياضي

خبراء «الذكاء الاصطناعي» يزورون مجمع حمدان الرياضي
30 يونيو 2024 11:30

دبي (الاتحاد)
يواصل مجلس دبي الرياضي العمل على تعزيز دور الذكاء الاصطناعي في المجال الرياضي بدبي، وفي هذا الإطار، زار مجمّع حمدان الرياضي وفد من صناع القرار وممثلي الشركات الدولية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي الرياضي وفي مقدمتها شركة مايكروسوفت، الذين شاركوا في ملتقى دبي الدولي للذكاء الاصطناعي في الرياضة.
وتأتي الزيارة في إطار جهود مجلس دبي الرياضي لتعزيز الاستفادة من النجاح الهائل في مجال استخدامات الذكاء الاصطناعي لتطوير عمل المنشآت الرياضية في العالم التي أحدثت طفرة في جودة الخدمات والاستفادة من البيانات ومستوى البث التلفزيوني والتسويق والترويج وباقي الخدمات التي تقدّم للمشاركين والمشاهدين والجمهور في الفعاليات الرياضية الدولية.
واطلع أعضاء الوفد على الإمكانيات الفنية واللوجستية والتقنيات المتنوعة التي يضمها المجمع الأيقوني وكذلك على برنامج معسكرات المنتخبات والفرق التي تتدرب فيه خلال الفترة الماضية واللاحقة واستعراض أجندة الفعاليات خلال الفترة المقبلة، كون المجمع تم تصميمه وتنفيذه ليكون مؤهلاً لاستضافة مختلف أنواع الفعاليات الرياضية والبطولات العالمية المختلفة، كما يضم أقساماً تدريبية عديدة تحقق الهدف الذي تسعى إليه المنتخبات والفرق المختلفة التي تفضل إقامة المعسكرات التدريبية في دبي لمنح لاعبيها فرصة زيارة المدينة والاستمتاع بمنشآتها السياحية والعمرانية، التي ذاع صيتها في عموم العالم وكذلك التدرب في المنشآت الرياضية بمواصفات عالمية.
كما اطلع الوفد على مرافق المجمع المصممة وفق أعلى المعايير الدولية والتخطيط الدقيق والتقنيات الصديقة للبيئة المستخدمة فيه التي تعزز الاستدامة، وأحدث معدات التدريب والبنية التحتية الرقمية، وتابعوا شرحاً لأساليب التخطيط وإدارة تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى والابتكار في تعزيز أداء الرياضيين وسلامتهم وخبرتهم الشاملة، والإمكانيات المتوفرة فيه التي توفر التكامل والتنوع بين الرياضات المتعددة وتستوعب أكبر عدد من البطولات.
وجاءت زيارة الوفد ضمن فعاليات ملتقى دبي الدولي للذكاء الاصطناعي في الرياضة الذي نظمه مجلس دبي الرياضي، وشارك فيه نخبة من صناع القرار في شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العالمية وفي مقدمتهم سيباستيان لانسيسترمير، مدير إدارة الرياضة والشراكات الاستراتيجية في شركة مايكروسوفت، وأرماند بينود مدير تطوير الأعمال في مركز الابتكار الرياضي الدولي، وإينيجو بونيلا مدير التطوير في شركة سبورتيان المختصة في الذكاء الاصطناعي الرياضي التي تعمل على تحليل البيانات والأرقام في الدوري الإسباني لكرة القدم «لاليجا»، ومجموعة أخرى من كبريات الشركات المختصة في استخدامات الذكاء الاصطناعي والابتكار في الرياضة.

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