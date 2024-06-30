5 مباريات للشارقة في معسكر النمسا استعداداً للموسم الجديد

الشارقة (الاتحاد)

كشف نادي الشارقة عن خطة فريق كرة القدم استعداداً للموسم الجديد، حيث يخوض «الملك»، 5 مباريات ودية متدرجة خلال المعسكر الخارجي الذي يقيمه في النمسا، بداية من 20 يوليو، حيث تطير البعثة إلى أوروبا، على أن تعود يوم 3 أغسطس المقبل.

ويبدأ تجمع الفريق في الشارقة وإجراء الفحوص الطبية يوم الجمعة المقبل، بوجود العناصر المحلية لدى الفريق حالياً من محليين وأجانب، وتستمر قبل السفر إلى المعسكر الخارجي.

وتسعى إدارة الكرة بالشارقة إلى الانتهاء من ضم العناصر من اللاعبين المحليين والأجانب قبل السفر للمعسكر، حتى يتسنى تحقيق الاستفادة، وهناك العديد من المفاوضات التي تجرى حالياً لتعويض الاستغناء عن الثنائي موسى تيجالي، وميراليم بيانيتش.

وطالب الروماني كوزمين أولاريو مدرب الفريق قبل سفره لقضاء الإجازة السنوية، بأن يكون التعاقد مع عناصر تفيد فكره في الموسم الجديد، وهناك تفاهم وتواصل مع إدارة الكرة قبل إتمام أي صفقة أجنبية، حتى يتسنى للمدرب اتخاذ القرار الفني المناسب بالحاجة إلى عناصره في الموسم، وألا يتم فرض سياسة الأمر الواقع.