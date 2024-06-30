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الرياضة

ويلي سانيول يكتب «مجد جورجيا» الكروي

ويلي سانيول يكتب «مجد جورجيا» الكروي
30 يونيو 2024 14:00

أنور إبراهيم (القاهرة)
بعد أن حقق منتخب جورجيا إنجاز المشاركة الأولى في بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024»، وبعد فوزه التاريخي على منتخب البرتغال، في المباراة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات، ها هو يكتب تاريخاً جديداً بتأهله للعب في الأدوار الإقصائية، حيث يواجه منتخب إسبانيا في دورالـ16.
ولم يأت هذا الإنجاز من فراغ، وإنما كان خلفه مدير فني فرنسي «قدير»، وهو النجم الدولي السابق ويلي سانيول «47 عاماً» لاعب بايرن ميونيخ السابق، والذي استطاع أن يغزو بلداً لا يتجاوز تعداد سكانه أربعة ملايين نسمة.
وذكرت شبكة راديو وتلفزيون «مونت كارلو سبورت» في تقرير لها عن هذا «الداهية» الفرنسي، أن البعض يقولون على سبيل الدعابة إن سانيول يستحق إقامة تمثال له في أحد ميادين تبيليسي عاصمة جورجيا، وهم يمزحون حقاً، ولكن من الممكن أن تتحول هذه المزحة إلى واقع ملموس، لأنه منذ أن تولى مهمة القيادة الفنية للمنتخب في فبراير2021، أحدث ثورة تطوير شاملة، رغم الظروف الصعبة وقتها حيث كانت جائحة كورونا في أوج خطورتها، وواصل العمل إلى أن استطاع أن يشكل منتخباً قوياً يمكن الاعتماد عليه في منافسة أكبر المنتخبات الأوروبية، وبالفعل نجح في التأهل إلى «يورو 2024»، ولم يتوقف عند هذا الحد، وإنما تأهل من مجموعته ليلعب للمرة الأولى في تاريخه في الأدوار الإقصائية، ويواجه أحد كبار المنتخبات الأوروبية منتخب إسبانيا.
ونقلت الشبكة عن أوتار كيتيشفيلي لاعب وسط المنتخب الجورجي قوله: سانيول هو الذي حقق هذا التطور في الفريق وجعله قوياً جداً، ويعرف كل لاعب فيه دوره على وجه الدقة وكيف تكون الاستعدادات والتدريبات، كما أنه يجيد التواصل مع اللاعبين ويعدهم نفسياً وذهنيا، وهذا أمر نحتاج إليه، واختتم كيتيشفيلي كلامه بقوله: أثق تماماً في أنه سيجد الأسلوب الأمثل لمواجهة منتخب إسبانيا.
أما جيورجي مامارداشفيلي، حارس المرمى العملاق، فيقول: المدرب يطالبنا بأن نحافظ على المستوى الذي وصلنا إليه، وأن نستمر في اللعب بنفس الأسلوب وأن نبقى أقوياء دفاعياً قبل أن نفكر في الهجوم.
وقالت شبكة «مونت كارلو سبورت» إن ويلي سانيول يمتلك حلولاً تكتيكية متعددة ومعرفة جيدة بطرق اللعب المختلفة، بحكم عمله مدرباً مساعداً لبايرن ميونيخ، كما أنه رائع على المستوى الإنساني.

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