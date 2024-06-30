البرتغالي سوزا مدرباً لشباب الأهلي في «المحطة 14»

مراد المصري (أبوظبي)

أعلن نادي شباب الأهلي عن تعيين البرتغالي باولو سوزا مدرباً للفريق الأول لكرة القدم الموسم المقبل، على أن يبدأ مهامه الأسبوع الجاري مع بداية التجمع للفريق بالفحوصات الطبية والتدريبات في دبي، قبل التوجه لخوض المعسكر الخارجي، الذي تقرر إقامته في النمسا.

وجاء قرار التعاقد مع سوزا، بعد مفاضلة بين 3 أسماء أكثر، إذ لم يتم التوصل لاتفاق نهائي مع الكرواتي نيكو كوفاتش، ومدرب الفريق السابق ليوناردو جارديم الذي يقود الريان القطري حالياً، قبل أن يشكل سوزا الخيار الأنسب في ظل بدأ العد التنازلي لانطلاق موسم الفريق مبكراً يوم 6 أغسطس المقبل، عبر خوض التصفيات المؤهلة إلى بطولة النخبة الآسيوية.

وستكون مهمة «الفرسان» المحطة الـ 14 في مسيرة البرتغالي، الذي يمتلك خبرة تدريبية واسعة، بدأها مع منتخب البرتغال للناشئين في عام 2005، ثم بدأ بجولة دولية، ليدرب كل من كوينز بارك رينجرز، سوانزي، ليستر سيتي، فيديتون، ماكابي تل أبيب، بازل، فيورنتينا، تيانجين، بوردو، منتخب بولندا، فلامنجو وساليرنيتانا.

ويمتلك سوزا خبرة ومحطات بارزة كلاعب، من أهمها أنه أحد القلائل الذين نجحوا بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في عامين متتاليين مع فريقين مختلفين، مع يوفنتوس وبوروسيا دورتموند في 1996 و1997، وهو الذي مثل منتخب البرتغال بين عامي 1991 و2002.