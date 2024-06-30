«أوتومان فليت جودلفين» يواصل تألقه في السباقات الأميركية

محمد حسن (دبي)

واصل «أوتومان فليت» لجودلفين رحلة تألقه في المضامير الأميركية، وحقق فوزه الثاني على التوالي بالسباقات المصنفة، عبر سباق «وايز دان ستيكس» للفئة الأولى لمسافة 1700 متر، الذي أقيم في مضمار تشرشل داونز.

وتمكن ابن «سي ذا ستارز»، بإشراف شارلي أبلبي وقيادة فلافين برات، من تقديم أداء قوي ليسجل ثاني فوز، حيث سبق له أن حقق الفوز بسباق أرلينجتون ستيكس على ذات المسافة في بداية يونيو.

وتفوق الجواد البالغ من العمر خمس سنوات في هذا السباق بفارق طول ونصف الطول عن صاحب المركز الثاني «جيسينج ذا كراون».

وهذا الفوز هو الخامس للجواد «أوتومان فليت» الذي فاز أيضاً في آخر نسختين من سباق نيوماركت بسباق «إيرل أوف سيفتون ستيكس» وسباق «فورت مارسي ستيكس» في بلمونت بارك، بالإضافة إلى انتصاراته في تشيرشل داونز.

وقال شارلي أبلبي: «نحن سعداء بما حققه أوتومان فليت، لقد غيرنا أسلوبه في الجري، حيث شعرنا بأنه أصبح أكثر جهوزية مع اكتسابه الخبرة في سباقات أميركا الشمالية، فلافيان برات كان مرتاحاً جداً لأداء الحصان».