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الرياضة

النصر وكلباء يكتسحان «زوجي الريشة الطائرة»

النصر وكلباء يكتسحان «زوجي الريشة الطائرة»
30 يونيو 2024 16:17

دبي (الاتحاد)
حصد نادي النصر ونادي كلباء 24 ميدالية، في النسخة الأولى من بطولة الإمارات للريشة الطائرة للزوجي، التي نظمها اتحاد الريشة الطائرة بدعم من الهيئة العامة للرياضة في مقر أكاديمية إكسترا بالشارقة، بمشاركة 100 لاعب ولاعبة من الفئات العمرية تحت 13 و15 و17 عاماً، والعموم - زوجي بنين وبنات من مختلف أندية الدولة.
وتصدر نادي النصر جدول الميداليات بتحقيقه 13 ميدالية، مقابل 11 ميدالية لنادي كلباء، ثم مركز المنار للريشة الطائرة بـ3 ميداليات، ومثلها لنادي أبوظبي لألعاب المضرب، وحقق مركز عائشة بنت عثمان ميدالية واحدة.
وأكد سالم المزروعي، نائب رئيس اتحاد الريشة الطائرة، أن النسخة الأولى من البطولة شكلت تحدياً جديداً للاعبين، وحققت نجاحاً كبيراً، وسط مشاركة ما يقرب من 100 لاعب ولاعبة من مختلف الفئات العمرية، مشيراً إلى أن منافسات الزوجي تعتبر جزءاً مثيراً من هذه الرياضة، حيث يشارك فريق مكون من لاعبين اثنين ضد فريق آخر مكون من لاعبين اثنين أيضاً، ويحتاج الفريقان إلى التنسيق والتعاون المثالي للفوز بالمباراة.
وأوضح المزروعي أن هذه البطولة تأتي ضمن الأهداف الاستراتيجية للاتحاد لنشر اللعبة وتنويع المنافسات بين الفردي والزوجي والمختلط بهدف انسجام اللاعبين وتأهيلهم للمنافسات الخارجية بشكل كبير.

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