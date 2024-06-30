ديشامب يرد على «المنتقدين» قبل مواجهة «الشياطين»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

تطالب الجماهير والصحافة الفرنسية لاعبي منتخبها الوطني، وبوجه خاص المهاجمين، بضرورة التحلي بالمهارة والتركيز والدقة أمام مرمى المنافس، والبعد عن الرعونة، وتلافي إضاعة الفرص السهلة، عند مواجهة منتخب بلجيكا غداً الاثنين في دورالـ16 لبطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024»، لكي يمحوا من الأذهان الصورة السيئة التي التصقت بهم بعد مباريات دور المجموعات.

غير أن ديديه ديشامب المدير الفني لا يشعر بأي نوع من القلق على الفريق ويرى أن ما حدث في دور المجموعات من الممكن أن يحدث لأي منتخب، ولكنه وعد بأنه يعمل على عدم تكراره، وطالب الجميع بنسيان الأداء الفقير السابق، وخاصة على مستوى اللعب الجماعي، وبالنسبة لعدم «نجاعة» لاعبي خط الهجوم.

ولكن احتلال المركز الثاني في ترتيب المجموعة أثار قلق الجماهير وخبراء الكرة الفرنسية، لأنه أمر لم يحدث منذ فترة طويلة، ولهذا يطالبون ديشامب بضرورة توخي الحذر الشديد عند مواجهة «الشياطين الحمر»، وعدم الارتكان إلى كونهم يتفوقون عليه تاريخياً، مع ضرورة دعوة ثلاثي خط الهجوم إلى الكشف عن وجههم الحقيقي وإبراز إمكاناتهم الهجومية، بالعودة إلى تسجيل الأهداف.

ورداً على عدم قدرة المهاجمين على التسجيل، قال ديشامب في تصريحات للقناة الأولى بالتلفزيون الفرنسي: هذه هي كرة القدم وهذا الأمر يحدث لأي فريق أو لاعب، وحتى كبار الهدافين من الممكن أن يصوموا عن التهديف لفترة ليست قصيرة.

واعترف ديشامب بأن فاعلية المنتخب كانت أقل في مباريات دور المجموعات، عنها في بطولات سابقة، ولكنه أكد في الوقت نفسه أنها أمور تحدث أحياناً وليس هناك «علاج سحري» لها، إلا من خلال اتخاذ التصرف المناسب في اللحظة المناسبة وبالهدوء الضروري.

ورفض ديشامب سعي البعض إلى محاولة «إهالة التراب» على كل ما حققه المنتخب خلال الفترة التي أمضاها معه واستمرت 12ع اماً وقال: لقد نجحنا في البطولات الكبرى، ووصلنا إلى ثلاثة نهائيات من آخر 4 بطولات كبرى.