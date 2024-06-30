الأربعاء 3 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ديشامب يرد على «المنتقدين» قبل مواجهة «الشياطين»!

ديشامب يرد على «المنتقدين» قبل مواجهة «الشياطين»!
30 يونيو 2024 20:00

أنور إبراهيم (القاهرة)
تطالب الجماهير والصحافة الفرنسية لاعبي منتخبها الوطني، وبوجه خاص المهاجمين، بضرورة التحلي بالمهارة والتركيز والدقة أمام مرمى المنافس، والبعد عن الرعونة، وتلافي إضاعة الفرص السهلة، عند مواجهة منتخب بلجيكا غداً الاثنين في دورالـ16 لبطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024»، لكي يمحوا من الأذهان الصورة السيئة التي التصقت بهم بعد مباريات دور المجموعات.
غير أن ديديه ديشامب المدير الفني لا يشعر بأي نوع من القلق على الفريق ويرى أن ما حدث في دور المجموعات من الممكن أن يحدث لأي منتخب، ولكنه وعد بأنه يعمل على عدم تكراره، وطالب الجميع بنسيان الأداء الفقير السابق، وخاصة على مستوى اللعب الجماعي، وبالنسبة لعدم «نجاعة» لاعبي خط الهجوم.
ولكن احتلال المركز الثاني في ترتيب المجموعة أثار قلق الجماهير وخبراء الكرة الفرنسية، لأنه أمر لم يحدث منذ فترة طويلة، ولهذا يطالبون ديشامب بضرورة توخي الحذر الشديد عند مواجهة «الشياطين الحمر»، وعدم الارتكان إلى كونهم يتفوقون عليه تاريخياً، مع ضرورة دعوة ثلاثي خط الهجوم إلى الكشف عن وجههم الحقيقي وإبراز إمكاناتهم الهجومية، بالعودة إلى تسجيل الأهداف.
ورداً على عدم قدرة المهاجمين على التسجيل، قال ديشامب في تصريحات للقناة الأولى بالتلفزيون الفرنسي: هذه هي كرة القدم وهذا الأمر يحدث لأي فريق أو لاعب، وحتى كبار الهدافين من الممكن أن يصوموا عن التهديف لفترة ليست قصيرة.
واعترف ديشامب بأن فاعلية المنتخب كانت أقل في مباريات دور المجموعات، عنها في بطولات سابقة، ولكنه أكد في الوقت نفسه أنها أمور تحدث أحياناً وليس هناك «علاج سحري» لها، إلا من خلال اتخاذ التصرف المناسب في اللحظة المناسبة وبالهدوء الضروري.
ورفض ديشامب سعي البعض إلى محاولة «إهالة التراب» على كل ما حققه المنتخب خلال الفترة التي أمضاها معه واستمرت 12ع اماً وقال: لقد نجحنا في البطولات الكبرى، ووصلنا إلى ثلاثة نهائيات من آخر 4 بطولات كبرى.

أخبار ذات صلة
هولندا إلى «دور الثمانية» في «يورو 2024»
الاتحاد الأوروبي يغرم أسكتلندا وسويسرا والمجر
بطولة أمم أوروبا «يورو 2024»
تابع التغطية كاملة
ديديه ديشامب
منتخب فرنسا
يورو 2024
كأس الأمم الأوروبية
آخر الأخبار
حركة نزوح كبيرة للمدنيين في مدينة خان يونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
أوامر الإخلاء الإسرائيلية تطال 250 ألف شخص في جنوب غزة
اليوم 01:05
دونالد ترامب
الأخبار العالمية
«العليا الأميركية» تقضي بحصانة ترامب على التصرفات الرسمية وليس الخاصة
اليوم 01:05
طفلة تقف بين أنقاض المباني المدمرة في خان يونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ماليزيا: مستعدون لإرسال قوات حفظ سلام إلى غزة
اليوم 01:04
فيكتور أوربان وفولوديمير زيلينسكي
الأخبار العالمية
أوربان يدعو زيلينسكي إلى «وقف إطلاق النار» مع روسيا
اليوم 01:04
أرشيفية
الأخبار العالمية
واشنطن تدين اختطاف «الحوثي» طائرات «اليمنية»
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©