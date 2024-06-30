بطولة خالد بن محمد بن زايد للجو جيتسو تتوج نجوم «الجولة الأولى»

أبوظبي (الاتحاد)

أسدل الستار، على منافسات الجولة الأولى من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجو جيتسو، بعد ثلاثة أيام من الحماس والتشويق والنزالات الحافلة بالقوة والندية، والحضور الجماهيري من العائلات والأسر ومحبي اللعبة، الذين احتشدوا في مدرجات مبادلة أرينا، واستمتعوا بطيف من الفعاليات المصاحبة التي شكّلت منصة مميزة للمشاركة المجتمعية والتبادل الثقافي والتلاحم المجتمعي.

واحتضنت الجولة الأولى من البطولة في يومها الختامي مشاركة واسعة من فئة الناشئين دون 12، و14، و16 عاماً، الذين قدموا أداء قوياً، وأظهروا مستوىً رائعاً من المنافسة والرغبة في تحقيق الانتصارات.

وفي ختام نزالات الجولة الأولى، جاء نادي العين في صدارة المنافسات، بينما حقّق الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس مركز الوصيف، وجاء نادي بني ياس المركز الثالث.

وحضر منافسات اليوم الثالث من البطولة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وعبدالمنعم السيد محمد الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، وغانم مبارك الهاجري، المدير العام للهيئة العامة للرياضة، وضيف البطولة الممثل البلجيكي العالمي وبطل الفنون القتالية جان كلود فاندام، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس الاتحاد، وعضوا مجلس إدارة الاتحاد محمد بن دلموج الظاهري ويوسف عبدالله البطران، إضافة إلى فهد علي الشامسي الأمين العام، وعدد من ممثلي الشركاء والرعاة والأندية المشاركة.

وقال عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي: «يشرفنا أن نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على الدعم اللا محدود والرعاية الكريمة للرياضة والرياضيين، حيث أن كل ما تحقق من إنجازات على صعيد الارتقاء برياضة الجو جيتسو وتعزيز انتشارها ونموها، وترسيخ مكانة أبوظبي عاصمة عالمية لها ما هو إلا ثمرة الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة وتوجيهاتها التي تمضي بنا قدماً نحو تحقيق الريادة العالمية».

وتابع: «فيما اختتمت الجولة الأولى من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجو جيتسو وسط هذا النجاح الكبير، يغمرنا الفخر والاعتزاز بما حققته من تميز وتألق على مستوى التنظيم والمشاركة الواسعة من أندية وأكاديميات الدولة، بالإضافة إلى الحضور الجماهيري اللافت الذي يجسد تنامي شعبية رياضة الجو جيتسو ونجاح خطط الاتحاد واستراتيجياته الرامية إلى توسيع انتشارها وتطويرها وتعميم فوائدها البدنية والذهنية على المجتمع بكافة شرائحه».

وأوضح: «شهدنا مدى الندية والمهارات العالية للاعبين أثناء خوض النزالات التي اتسمت بالروح الرياضية، بما يدعو للتفاؤل بمستقبل مشرق يضمن استدامة مسيرة التميز والإبداع ومواصلة الإنجازات في مختلف المحافل الإقليمية والدولية».

واختتم: «أتوجه بالشكر إلى اللاعبين والمدربين والطواقم الفنية والإدارية في الأندية والأكاديميات، وإلى الجمهور المحب لرياضة الجوجيتسو، والجهات الشريكة والداعمة للبطولة، على كل ما بذلوه من جهود ساهمت في إثراء الحدث. وفي ضوء النجاحات المتوالية التي تحققها رياضة الجوجيتسو، فإننا ننظر بكل ثقة إلى ما سيحلمه لنا المستقبل من تميز وريادة عالمية».