أوبرا بـ «روح رياضية»

باريس (أ ف ب)

يتردد ألف صوت في القاعة الكبيرة لدار أوبرا الباستيل في باريس في ما يشبه أجواء الملاعب الرياضية، ضمن عمل مسرحي يحمل اسم «كراود آوت» خارج عن المألوف ومستوحى من عالم الرياضة. وسعى مؤلف المسرحية، الأميركي ديفيد لانغ، إلى الحصول على «أصوات» و«أناشيد لمشجعي كرة القدم»، و«من هذه المادة الثقافية الشعبية صنع مسرحية تتمتع بشعبية كبيرة كونها منجزة بمشاركة هواة». ومن المقرر أن تُعرض المسرحية أمام الجمهور اليوم كجزء من الأولمبياد الثقافي الذي يقام قبل أسابيع من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في باريس.