إسبانيا تهدد ألمانيا بـ رباعية استعراضية»!

جيلزنكيرشن (أ ف ب)

خرجت إنجلترا من عنق الزجاجة في مباراتها ضد سلوفاكيا، عندما أدركت التعادل 1-1 في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، قبل أن يمنحها قائدها هاري كين هدف الفوز 2-1 في الوقت الإضافي، وبطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي من كأس أوروبا لكرة القدم في جلزنكيرشن في ثمن النهائي، في حين حققت إسبانيا فوزاً استعراضياً ضد جورجيا 4-1، لتضرب موعداً نارياً مع ألمانيا المضيفة في هذا الدور.

في المباراة الأولى، كانت إنجلترا على بعد 30 ثانية من توديع البطولة، بعد أن تقدمت سلوفاكيا بهدف إيفان سخرانس، بعد مرور 25 دقيقة، وانتظر «الأسود الثلاثة» الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع لإدراك التعادل بواسطة جود بيلينجهام.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت الإضافي، نجح كين في منح الفوز لإنجلترا بكرة رأسية وبطاقة ربع النهائي، حيث تلتقي مع سويسرا السبت في دوسلدورف.

وكانت سويسرا أخرجت إيطاليا حاملة اللقب بالفوز عليها 2-0.

وقال كين «اظهر الشباب رغبة وشخصية كبيرة للعودة، كان الأمر صعباً في نهاية المباراة لكننا لم نستسلم».

وأشاد بزميله بيلينجهام بقوله «قام جود بما يقوم به، لقد سجل هدفاً مدهشاً قد يكون أفضل هدف في تاريخ منتخب إنجلترا».

وضرب المنتخب الإسباني موعداً نارياً مع ألمانيا المضيفة في الدور ربع النهائي الجمعة في شتوتجارت باكتساحه نظيره الجورجي 4-1 في كولن.

وتقدمت جورجيا التي حققت مفاجأة ببلوغها ثمن النهائي في أول مشاركة لها في بطولة كبرى، عبر النيران الصديقة، بعدما سجل الإسباني روبان لو نورمان عن طريق الخطأ في مرمى فريقه (18)، قبل أن يرد «لا روخا» برباعية تناوب عليها رودري (39) وفابيان رويس (51) ونيكو وليامس (75) وداني أولمو (83).

وقال وليامس أحد نجوم المباراة «نحن سعداء للغاية بالوصول إلى الدور ربع النهائي، متحمسون للغاية، خطوة بخطوة، أظهرنا أننا نملك فريقاً رائعاً، وإذا واصلنا على هذا المستوى يمكننا القيام بأشياء رائعة».

وتابع عن مواجهة ألمانيا المضيفة «إنه أمر صعب للغاية، من الصعب التغلب عليهم، لكن فريقنا رائع ومنظم جيداً وإذا لعبنا على هذا المستوى يمكننا الفوز».