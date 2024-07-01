مدرب الإكوادور يصف لقاء الأرجنتين بـ «التجربة العسيرة»!

واشنطن (د ب أ)



حذر الإسباني فيليكس سانشيز، المدير الفني للإكوادور، من صعوبة لقاء فريقه مع الأرجنتين في بطولة كأس أميركا الجنوبية لكرة القدم «كوبا أميركا 2024».

وصعد منتخب الإكوادور إلى دور الثمانية في المسابقة القارية، المقامة حالياً بالولايات المتحدة، بعدما حقق تعادلاً سلبياً بطعم الفوز مع نظيره المكسيكي، في الجولة الثالثة «الأخيرة» بمرحلة المجموعات في البطولة.

ورفع الإكوادور رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني، متفوقاً بفارق الأهداف على المكسيك، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في الرصيد نفسه.

وضرب الإكوادوري موعداً نارياً في دور الثمانية مع الأرجنتين «حامل اللقب» وبطل العالم، الذي صعد للأدوار الإقصائية، عقب تصدره ترتيب المجموعة الأولى، بعد أن فاز في لقاءاته الثلاثة على كندا وتشيلي وبيرو، محققاً العلامة الكاملة.

وصرح سانشيز للصحفيين عقب الصعود إلى مرحلة خروج المغلوب في المسابقة «اللعب ضد الأرجنتين في تجربتنا القادمة يبدو عسيراً للغاية.

إنه فريق صعب لأنهم يملكون أفضل اللاعبين في العالم، ويلعبون في أفضل الدوريات الكبرى».

أضاف مدرب الإكوادور «إنهم متنوعون للغاية، ويلعبون معاً منذ فترة طويلة مع نفس المدرب، وما زال لديهم الكثير من الطموح».

وكانت الإكوادور افتتحت مشوارها في البطولة بالخسارة 1- 2 أمام فنزويلا، قبل أن تستعيد اتزانها وتتغلب 3-1 على جامايكا في الجولة الثانية.