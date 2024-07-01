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الرياضة

بييلسا ينتهك قواعد «كوبا أميركا»!

بييلسا ينتهك قواعد «كوبا أميركا»!
1 يوليو 2024 08:42

واشنطن (د ب أ)

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قرر اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم «كونميبول»، إيقاف الأرجنتيني مارسيلو بييلسا، المدير الفني لأوروجواي، في لقاء الفريق ضد الولايات المتحدة. 
ويلتقي منتخب الولايات المتحدة مع أوروجواي مساء اليوم الاثنين، في الجولة الثالثة «الأخيرة» بالمجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات للمسابقة، المقامة حالياً على الأراضي الأميركية.
وبات منتخب أوروجواي على مشارف التأهل للأدوار الإقصائية في البطولة، حيث يتصدر ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، عقب فوزه 3-1 على بنما، و5 - صفر على بوليفيا في أول جولتين بالمجموعة. 
ويتفوق أوروجواي بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخبي الولايات المتحدة وبنما، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، في حين يقبع بوليفيا في قاع الترتيب بلا نقاط. 
وتأتي عقوبة كونميبول ضد بييلسا بسبب دخول منتخب أوروجواي إلى أرض الملعب متأخراً في الشوط الثاني لمباراتيه الماضيتين، ليغيب عن الفريق في مباراته أمام المنتخب الأميركي.
وذكر كونميبول أن بييلسا انتهك قواعد البطولة، مشيراً إلى أنه فرض أيضاً غرامة مالية على اتحاد أوروجواي لكرة القدم قدرها 15 ألف دولار.
وتنص لوائح كوبا أميركا على أنه يجب على اللاعبين التواجد في الملعب في وقت معين بعد فترة الاستراحة، حيث يتم تحذيرهم بعد المخالفة الأولى.
يذكر أن العقوبة تم فرضها لنفس السبب أيضاً على 3 مدربين أرجنتينيين في النسخة الحالية بكوبا أميركا، حيث يتعلق الأمر بكل من ليونيل سكالوني وريكاردو جاريكا وفرناندو باتيستا، مدربي منتخبات الأرجنتين وتشيلي وفنزويلا على الترتيب. 
ويحلم منتخب أوروجواي بالتتويج بكأس كوبا أميركا للمرة الـ16 في تاريخه، والانفراد بالرقم القياسي كأكثر المنتخبات حصولاً على اللقب، الذي يتقاسمه حالياً مع نظيره الأرجنتيني. 

أميركا
كوبا أميركا
أوروجواي
مارسيلو بييلسا
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