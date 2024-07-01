بيلينجهام: الخسارة تعني «سقوط أمة»!

أنور إبراهيم (القاهرة)



عاد منتخب إنجلترا من بعيد، في الوقت المحتسب بدلاً من الوقت الضائع، وتحديداً في الدقيقة الخامسة منه، بفضل هدف جود بيلينجهام نجم وسط الفريق، الذي استقبل الكرة بلعبة «أكروباتية» خلفية، مسجلاً هدفاً ولا أروع، سكن شباك سلوفاكيا الذي قدم أداءً رائعاً، خلال المباراة التي أقيمت بينهما في استاد كولن، ضمن دورالـ16 لكأس الأمم الأوروبية «يورو2024»، ليعود الأمل من جديد للإنجليز، ويلعب الفريقان وقتاً إضافياً من شوطين، استهله هاري كين قائد «الأسود الثلاثة» في الدقيقة الأولى من الشوط الإضافي الأول بتسجيل هدف الفوز 2-1، ليتأهل المنتخب الإنجليزي لمواجهة سويسرا في ربع نهائي البطولة.

حدث هذا التحول في المباراة في آخر30 ثانية منها، بينما كانت الجماهير الإنجليزية تغادر المدرجات، بعد أن فقدت الأمل في عودة منتخبها، وغادر بعضها الملعب بالفعل.

واستحق بيلينجهام لقب «رجل المباراة»، وتحدث بعدها للصحفيين في مؤتمر صحفي، قائلاً: إنه شعور لا يعادله شعور آخر، أن تسجل هدفاً حاسماً في وقت قاتل، تنقذ به فريقك، وأضاف: 30 ثانية فقط كانت تفصل بين المغادرة والعودة إلى الوطن، وبين النجاح في التأهل للدور التالي، كل شيء تغير في هذه الـ 30 ثانية، واستطعنا أن نخرس ألسنة المنتقدين، بعد أن تملكني شعور بأن الهزيمة قد تعني «سقوط أمة».

واعترف بيلينجهام بأنه سجل الكثير من الأهداف المهمة والحاسمة، ولكن هذا الهدف يراه الأهم في مسيرته الكروية كلها حتى الآن، واستدرك قائلاً: صحيح إنني سجلت أهدافاً كثيرة حاسمة خلال بداياتي مع بروسيا دورتموند وريال مدريد، إلا أن هذا الهدف «غير» ويأتي على «قمة السلة».

وبعيداً عن هدفه الجميل، قال بيلينجهام: لم نكن سيئين في المباراة، وسيطرنا على فترات طويلة منها وانتشرنا بشكل جيد، وكنا خطرين في العديد من الكرات، وبوجه عام أرى إننا قدمنا أداءً طيباً.