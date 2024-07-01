بوليسيتش: أميركا لن تخذل الجماهير

واشنطن (د ب أ)



شدد كريستيان بوليسيتش، قائد منتخب أميركا لكرة القدم، على ضرورة الفوز على أوروجواي خلال لقاء الفريقين بكأس أميركا الجنوبية لكرة القدم «كوبا أميركا 2024»، إذا أراد المضي قدماً في المسابقة.

ويلتقي منتخب الولايات المتحدة مع أوروجواي مساء اليوم الاثنين، في الجولة الثالثة «الأخيرة» بالمجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات للمسابقة، المقامة حالياً على الأراضي الأميركية.

ويخشى المنتخب الأميركي الخروج المبكر من البطولة، حيث يتواجد في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، بفارق 3 نقاط خلف منتخب أوروجواي «المتصدر»، الذي بات على مشارف الصعود إلى دور الثمانية.

ويتفوق منتخب الولايات المتحدة بفارق هدفين فقط على بنما، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في نفس الرصيد، قبل لقائه مع نظيره البوليفي، متذيل الترتيب بلا نقاط، في نفس التوقيت بذات الجولة.

وقال بوليسيتش في تصريحات صحفية عشية المباراة «تركيزنا هو الخروج والفوز باللقاء، هذا هو هدف فريقنا، نحن جميعاً هنا متعطشون لتحقيق الانتصارات، كلنا نريد الفوز، وهذا ما يحفزنا».

ويؤمن بوليسيتش أيضاً بالاعتقاد بأن هناك المزيد من الضغوط على هذا الفريق بالذات، بالنظر لامتلاكه لاعبين محترفين في العديد من الدوريات الأوروبية الكبرى، حتى أن البعض أشار إليه على أنه أفضل جيل من اللاعبين في تاريخ كرة القدم بالولايات المتحدة. وقال لاعب ميلان الإيطالي «أعتقد أنه من السهل القيام بذلك، أن نقول إننا نملك لاعبين يلعبون على هذه المستويات العالية في جميع أنحاء أوروبا، ويزيدون من الضغط علينا، لكنكم ترون منتخبات وطنية أخرى تملك أيضاً لاعبين في أفضل الدوريات بالقارة العجوز».

وأضاف بوليسيتش «من الجيد للغاية أن نملك هذا العدد من اللاعبين الرائعين، لا يمكننا أن نخذل الجماهير».

وشدد اللاعب الأميركي «لا نحتاج لأي ضغوط إضافية إلى جانب ما نمارسه على أنفسنا بشكل يومي، هذا الضجيج الخارجي، لا يؤثر علي شخصياً، يمكن للناس أن يقولوا ما يريدون، كل ما يمكننا فعله هو أن نبذل قصارى جهدنا».

وافتتح منتخب الولايات المتحدة مشواره في النسخة الحالية بكوبا أميركا بالفوز 2- صفر على بوليفيا في الجولة الأولى، لكنه تلقى خسارة مباغتة 1-2 أمام نظيره البنمي في الجولة الثانية، لتعقد حسابات تأهله للأدوار الإقصائية في المسابقة التي يحلم بالتتويج بلقبها للمرة الأولى في تاريخه.