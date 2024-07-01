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الرياضة

الشيباني والمهيري يحصدان «الشارقة للبادل»

الشيباني والمهيري يحصدان «الشارقة للبادل»
1 يوليو 2024 11:29

 
الشارقة (وام)

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توج سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، الفائزين بالمركز الأول للفئات الثلاث في بطولة الشارقة الرياضية للبادل بنسختها الثانية، والتي أقيمت على صالة مركز «دبليو بي إيه» في ضاحية الرحمانية بالشارقة.
وكرم سموه الفائزين بالألقاب من الفئات الثلاث، حيث نال المركز الأول عن فئة المواطنين، عيسى الشيباني ومحمد المهيري، فيما حصد جائزة المركز الأول عن فئة دول مجلس التعاون الخليجي والأجانب، البحريني علي ديواني والإسباني خوسيه أركوس، وتُوج الثنائي المصري يوسف حسام وجورج واكيم بجائزة المركز الأول عن فئة الدوليين.
وكرم سموه حكام البطولة وسلم الفرق بمختلف فئاتها درع المركز الثاني، كما كرم سموه الرعاة والداعمين والشركاء في تنظيم بطولة الشارقة الرياضية للبادل.
وتابع سموه المباراة النهائية لفئة الدوليين التي تقام بتنظيم من قناة الشارقة الرياضية بالتعاون مع مركز «دبليو بي إيه»، واتسم اللقاء بالندية والحماس، قدم فيها اللاعبون مستويات عالية تعكس مدى قوة المنافسة في مباريات البطولة منذ انطلاقها حتى المواجهة النهائية والتطور الملحوظ على مستوى اللاعبين مقارنة بالنسخة الأولى.
وشهدت البطولة التي أقيمت على مدار ستة أيام تنافساً وندية كبيرة بين اللاعبين المشاركين، والذي بلغ عددهم 450 مشاركاً من 26 دولة، موزعين على ثلاث فئات «مواطنين، ودول مجلس التعاون الخليجي والأجانب، والدوليين».
وحظيت البطولة بمشاركة واسعة من مختلف دول العالم، منها منتخبات الإمارات وعُمان وقطر والكويت والبحرين، فيما شارك عدد من اللاعبين المحترفين من دول إسبانيا والأرجنتين والبرتغال، وبلغ مجموع الجوائز للفرق الفائزة 205 آلاف درهم، إضافة إلى العديد من الجوائز القيمة المخصصة للجماهير الحاضرة، والتي يبلغ مجموعها 100 ألف درهم، كما أقيمت مواجهات البطولة بنظام خروج المغلوب وصولاً إلى المباراة النهائية.
حضر المباراة النهائية والتتويج، الشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، وعدد من رؤساء الدوائر والهيئات الحكومية وممثلي الشركات الراعية، وجمع غفير من الجماهير متابعي ومحبي اللعبة.

الإمارات
الشارقة
البادل تنس
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