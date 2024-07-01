العروبة يعسكر في مصر



فيصل النقبي (الفجيرة)



أكمل العروبة ترتيبات المعسكر الخارجي في مصر، من منتصف يوليو الحالي، إلى بداية أغسطس المقبل، ويتخلله عدد من المباريات الودية.

ويشمل برنامج الإعداد مرحلة تجمع داخلية مع الفحوص الطبية للاعبين، ويعقبه بدء التدريبات بقيادة المدرب البرتغالي برونو بيريرا على ملاعب النادي، قبل موعد السفر إلى المعسكر الخارجي.

على صعيد آخر، تتفاوض الإدارة مع عدد من الأجانب والمقيمين، وقطعت شوطاً كبيراً مع المدافع البرازيلي باولو ريكاردو «29 عاماً»، حيث من المنتظر أن يتم الإعلان عن الصفقة قبل بدء التجمع.