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الرياضة

«زورق أبوظبي» يحتل «المركز السادس» في «مونديال الفورمولا-2»

«زورق أبوظبي» يحتل «المركز السادس» في «مونديال الفورمولا-2»
1 يوليو 2024 12:30

أبوظبي (الاتحاد)

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احتل زورق «أبوظبي 1»، بقيادة راشد القمزي، المركز السادس، في الجولة الأولى والافتتاحية، من بطولة العالم لزوارق «الفورمولا-2»، والتي أقيمت في مدينة برنديسي الإيطالية، بعد سباق استمر لمدة 38 دورة، على مسار المنافسة، وشهد تقلبات عديدة طوال المنافسة، وفي السباق نفسه، تعرض زورق «أبوظبي 36» بقيادة منصور المنصوري للانسحاب، مع الدورة الثامنة، بعد تعرضه لعطل فني.
وذهب لقب السباق إلى البريطاني مات بالفريمان، والذي عاد بقوة، بعد غياب استمر لسنوات، وتبعه الليتواني إدجراس ريابكو، والبرتغالي دوارتي بينيفتي.
وانطلق زورق «أبوظبي 1» حامل لقب من المركز الثامن، منذ بداية السباق، بعد أن تسببت الأمواج قبلها بيوم في «بعثرة» نتائج سباق أفضل زمن، وعدم إحرازه لمركز متقدم، وشهد السباق رفع العلم الأصفر 3 مرات طوال المنافسة، ولأكثر من حادث وانقلاب في المسار.
ومن المقرر أن تقام الجولة القادمة في النرويج من 2 إلى 4 أغسطس المقبل، وهي الوجهة التي يسعى من خلالها فريق أبوظبي، لتعويض خسارته في الجولة الأولى، وعدم إحراز مركز متقدم.

الإمارات
زوارق أبوظبي
إيطاليا
راشد القمزي
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