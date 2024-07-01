مبابي: القناع «مزعج»!



دوسلدورف (أ ف ب)



أقرّ قائد منتخب فرنسا كيليان مبابي، بأن اللعب بقناع لحماية أنفه المكسور «مزعج للغاية»، قبل مواجهة بلجيكا في ثمن نهائي كأس أوروبا 2024 «الاثنين» في دوسلدروف.

وقال مبابي «لم اعتقد أن الأمر سيكون كذلك، لكن اللعب بالقناع مزعج للغاية».

وتعرّض مبابي لكسر في أنفه في حادث تصادم، في المباراة الافتتاحية ضد النمسا التي انتهت لمصلحة فريقه 1-0 في 17 يونيو، ما اجبره على عدم المشاركة في المباراة التالية ضد هولندا 0-0، لكنه عاد مرتدياً القناع في الجولة الثالثة ضد بولندا 1-1، وسجّل هدف منتخب بلاده الوحيد من ضربة جزاء.

وكشف مبابي عن أنه قام بتجربة أكثر من قناع، وقال في هذا الصدد «قمت بتجربة أكثر من قناع، لأنه في كل مرة كان ثمة شيء غير جيد».

وتابع «إنه أمر صعب حقاً، فهو يحد من الرؤية، ويحجب العرق، لذا يتعيّن عليك خلعه للسماح للعرق بالسقوط».

وأوضح «في كل مرّة استطيع فيها خلع القناع أقوم بذلك، لكن ليس لدي خيار آخر، هكذا ستكون بطولتي، لا يمكنني اللعب إلا بهذه الطريقة، إنه أمر مزعج حقاً، لكن يجب أن أقول فقط شكراً للقناع».

وتلتقي فرنسا وبلجيكا في إعادة لمباراتهما في نصف نهائي مونديال 2018 التي انتهت بفوز فرنسا 1-0 في طريقها لحصد اللقب.

تأهل كلا الفريقين إلى الدور ثمن النهائي في المركز الثاني في مجموعتيهما، حيث فاز كل منهما بمباراة واحدة فقط وسجل هدفين فقط.