قايدي الأكثر مشاركة مع كلباء

علي معالي (أبوظبي)



تعرض كلباء خلال الموسم المنتهي، إلى العديد من «المحطات الصعبة»، مما جعل المهمة الفنية بقيادة فرهاد مجيدي، ومن بعده غازي الشمري، واعتمد المدربان خلال مشوارهما مع «النمور» على 28 لاعباً، حتى نجح الفريق في احتلال «المركز 11» برصيد 26 نقطة.

لم يتجاوز حاجز الـ 2000 دقيقة، إلا الإيراني مهدي قايدي، الذي شارك في 25 مباراة «2119 دقيقة»، أثبت خلالها براعته في هز شباك المنافسين بـ 12 هدفاً، تصدر بها قائمة هدافي «النمور»، إضافة إلى 6 تمريرات حاسمة، ويليه المدافع سالم راشد «1861 دقيقة»، خلال 22 مباراة، ولاعب الوسط الإيطالي دانييل بيسا 21 مباراة «1829 دقيقة»، تألق خلالها بأعلى عدد من الأهداف في مشواره الاحترافي «7 أهداف»، ومثلها في صناعة التمريرات، وهي أعلى نسبة بالفريق خلال الموسم.

وشارك لاعب الوسط السلوفاكي فيليب كيش في 21 مباراة «1716 دقيقة»، سجل خلالها 3 أهداف، وشارك الحارس عيسى الحوتي في 17 مباراة «1530 دقيقة»، والبرازيلي ميشيل 18 مباراة «1520 دقيقة»، والبرازيلي لياندرو سباداكيو في 23 مباراة «1298 دقيقة»، ومحمد سبيل في 19 مباراة «1293 دقيقة»، وعبدالعزيز حمد الهمامي 16 مباراة «164 دقيقة»، وحبيب الفردان 19 مباراة «1045 دقيقة».

وشارك المهاجم سلطان الأميري «20 عاماً»، في 20 مباراة «839 دقيقة»، وأسهم في صناعة هدفين.