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الرياضة

«الفجيرة للفنون القتالية» يفوز بدرع التميز العام لاتحاد المبارزة

«الفجيرة للفنون القتالية» يفوز بدرع التميز العام لاتحاد المبارزة
1 يوليو 2024 13:40

 
دبي (وام)

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فاز نادي الفجيرة للفنون القتالية بدرع التميز العام من اتحاد المبارزة، تقديراً لنتائجه وأداء لاعبيه ولاعباته في مختلف البطولات على مدار الموسم الرياضي المنتهي 2023-2024.
أعلن ذلك خلال حفل الموسم الرياضي، الذي أقامه الاتحاد في دبي، بحضور الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادات الإماراتي والعربي والآسيوي للمبارزة، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وممثلي الأندية واللاعبين واللاعبات أبطال الموسم الرياضي.
وكرم الاتحاد أفضل اللاعبين واللاعبات على مدار الموسم، وهم عبدالله الحمادي لاعب منتخبنا الوطني ونادي أبوظبي للمبارزة في سلاح الايبيه «سيف المبارزة»، الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في الموسم.
كما فازت نورة البريكي لاعبة منتخبنا الوطني، ونادي أبوظبي للمبارزة في سلاح الفلوريه «الشيش»، بجائزة أفضل لاعبة للموسم الرياضي.
وفاز عبد الله الكندي لاعب منتخبنا الوطني، ونادي الفجيرة للفنون القتالية لسلاح السابر «السيف العربي»، بجائزة أفضل لاعب صاعد، وفازت زميلته حمدة التميمي لاعبة منتخبنا الوطني ونادي الفجيرة للفنون القتالية لسلاح الفلوريه «الشيش» بجائزة أفضل لاعبة صاعدة.
وتوزعت دروع الأسلحة الثلاثة على أندية الدولة المختلفة، حيث فاز بدرع سلاح الفلوريه «الشيش» نادي الفجيرة للفنون القتالية، فيما فازت أكاديمية «MKFA» بدرع سلاح الايبيه «سيف المبارزة»، وفاز نادي الفجيرة للفنون القتالية أيضاً بدرع سلاح السابر «السيف العربي».
وفاز بدروع الأسلحة لفئة الرجال والسيدات كل من نادي الفجيرة للفنون القتالية الفائز بدرعي سلاح الفلوريه «رجال وسيدات»، ونادي أبوظبي للمبارزة الفائز بدرع سلاح «الايبيه» للرجال، وأكاديمية «MKFA» الفائزة بدرع سلاح «الايبيه» للسيدات، ونادي الشارقة الرياضي الفائز بدرع سلاح «السابر» للرجال، ونادي الفجيرة للفنون القتالية الفائز بدرع سلاح «السابر» للسيدات.
وأكد الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي، أن الموسم الرياضي المنتهي حقق أهدافه، وشهد أفضل نتيجة للعبة على المستوى الآسيوي، بحصول اللاعبة الهيام البلوشي على الميدالية الذهبية لمسابقة سلاح الفلوريه لفئة تحت 17 سنة.
وقال إن الموسم المحلي شهد تطوراً كبيراً على مستوى اللاعبين في الأسلحة الثلاث، وهو ما ظهر بوضوح من خلال قوة منافسات الموسم المحلي بين مختلف الأندية التي قدمت موسماً متميزاً.
وأضاف أن فوز نادي الفجيرة للفنون القتالية بدرع التميز العام، وحصول لاعبيه على معظم ألقاب المراحل السنية في الأسلحة الثلاث، يجسد الجهود الكبيرة للنادي.

الإمارات
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نادي الفجيرة للفنون القتالية
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