30 لاعباً في معسكر «أبوظبي لرفع الأثقال»

أبوظبي (الاتحاد)

ينطلق غداً الثلاثاء، المعسكر الصيفي للشباب، الذي ينظمه نادي أبوظبي لرفع الأثقال، ويستمر لـ 6 أسابيع، بمقره في مدينة خليفة بأبوظبي، بمشاركة 30 لاعباً من طلاب مدرسة «جرن يافور»، الذين استقطبهم النادي وضمهم إلى صفوفه بعد سلسلة من الاختبارات استمرت لأكثر من 6 أشهر.

ويهدف المعسكر إلى تنمية مهارات اللاعبين الجدد وتطويرها، تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة أفيناش باندو، وجهازه الفني، الذي يضم ماهر القرني ومحمد فتحي، حيث يخضع شباب النادي لـ 3 حصص تدريبية أسبوعياً أيام الثلاثاء والخميس والسبت.

وينطلق المعسكر برفع معدل اللياقة البدنية مع بعض التدريبات الفنية المتعلقة بالتكنيك، قبل الدخول في التدريبات على رفع الأثقال حسب فئة الوزن الخاصة بكل لاعب من اللاعبين الذين ستكون تمارينهم منفصلة عن بقية لاعبي النادي الآخرين خلال فترة المعسكر، على أن توحد التدريبات بعد نهاية المعسكر.

وقال أفيناش باندو: هذا المعسكر مهم جداً لهذه المجموعة الشابة المنضمة حديثاً إلى النادي، وهم يمتلكون إمكانات جيدة، ولديهم الشغف والرغبة في تطوير قدراتهم في رياضة رفع الأثقال، لذلك رأي النادي أن يقيم هذا المعسكر الذي سيكون التركيز فيه كبيراً على منحهم جرعات تدريبية نوعية، وفق برنامج محدد يسهم في تطويرهم إلى الأفضل.

وأضاف: أنا سعيد جداً بالإقبال الكبير على المعسكر والرغبة المشتركة للاعبين وأولياء أمورهم في استغلال فترة العطلة الصيفية الحالية بشكل جيد، والتركيز أكثر على ممارسة اللعبة، وبالتأكيد فإن كل لاعب بعد هذا المعسكر سيكون في وضع أفضل من حيث الممارسة، وسنواصل بعده برامجنا، حتى يكون اللاعبون في أفضل حالاتهم عندما يشاركون في المسابقات الرسمية المحلية أو الخارجية.