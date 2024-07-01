«أوزماندياس راش» يحصد «كأس الوثبة» في البرازيل

أبوظبي (الاتحاد)

لم يترك المهر «أوزماندياس راش» لرودريجو ستوراني، بإشراف لوكاس كوينتانا، وقيادة روبرلي فيانا، أي مجال للخيول المنافسة حتى بالاقتراب منه، ليحصد لقب كأس الوثبة ستاليونز للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فما فوق، لمسافة 1000 متر، وقيمة جوائزه 5 آلاف دولار أميركي، الذي أقيم بمضمار سيداد جارديم، في نادي «الجوكي كلوب» في ساو باولو بالبرازيل، برعاية النسخة السادسة عشرة لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بهدف دعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا، وأميركا الشمالية، وأميركا الجنوبية.

وجاء فوز «أوزماندياس راش» المنحدر من نسل «صير بني ياس»، بسهولة بالغة وكأنه في حصة تدريبية، ليتفوق بفارق 7,75 طول عن وصيفته الفرس «فلوريدا راش» بقيادة أندري أوليفيرا، فيما جاء في المركز الثالث المهر «أر جي كارميل» بقيادة الفارس دانيللو نوفاس.

ومن جهة أخرى، توجت المهرة «إنترجالكتيك» لجاي نيفنس، بإشراف دي موريسون، وقيادة كليمنت كاديل، بطلة لسباق كأس الوثبة ستاليونز بري بورنازول لمسافة 1200 متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 12 ألف يورو، والمخصص للخيول في سن ثلاث سنوات فقط، والذي أقيم بمضمار «بومبادور» الفرنسي.

وجاء تفوق «إنترجالكتيك» المنحدر من نسل «فاليانت بوي»، بفارق 7 أطوال عن المهرة «جبارا» لياس لإدارة سباقات الخيل، وسجلت البطلة زمناً وقدره 1:22:40 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث «آيلاند لايف» لجاي نيفنس.

ونالت المهرة «الصافنات» للخيالة السلطانية العُمانية بإشراف إليزابيث بيرنارد وقيادة مايكل فورست، لقب السباق الثاني لكأس الوثبة ستاليونز بري بيير بشادو لمسافة 1600 متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 12 ألف يورو، والمخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق.

وتفوقت «الصافنات» المنحدرة من نسل «مجد العرب»، بفارق 2,5 طول عن المهر «غسان» لياس لإدارة سباقات الخيل، ومسجلة زمناً وقدره 1:48:30 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث المهر «واكيز» لكاثرين لوميت.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وانطلقت أولى سباقات المهرجان في يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2024، ويشهد تنظيم 150 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات من الفئات المصنفة للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.