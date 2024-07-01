«أبيض الشباب» يضرب موعداً مع الأردن في «غرب آسيا»

معتصم عبدالله (دبي)

ضرب منتحبنا الوطني للشباب لكرة القدم، موعداً مع نظيره الأردني في السادسة من مساء بعد غدٍ الأربعاء، على استاد مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف، في الدور نصف النهائي لمنافسات النسخة الثالثة لبطولة اتحاد غرب آسيا للشباب لكرة القدم، المقامة حالياً بالسعودية.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن الدور ذاته، السعودية «المستضيف» ومتصدر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط، أمام سوريا وصيف المجموعة الثالثة، في العاشرة مساء على نفس الملعب.

وخسر «أبيض الشباب» مباراته أمام فلسطين 0-1، مساء أمس الأحد ضمن الجولة الثالثة والأخيرة للدور الأول في المجموعة الثالثة، وسجل أيسم ضراغمة لاعب منتخب فلسطين هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 74.

وأبقى سليم عبدالرحمن المدرب الوطني لـ«أبيض الشباب» على أغلب عناصر المنتخب الأساسية في دكة البدلاء، مقابل منح الفرصة للاعبي الاحتياط، في ظل حسم المنتخب تأهله إلى الدور نصف النهائي مسبقاً، بتصدره ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من فوزين على التوالي أمام البحرين 3-1، وسوريا 3-1.

وشهدت المباراة الثانية ضمن المجموعة الثالثة، تفوق سوريا على البحرين 3-1، ليحجز «نسور قاسيون» بطاقة التأهل الرابعة إلى نصف النهائي من بوابة أفضل الثواني على مستوى المجموعات الثلاث، بعدما رفع المنتخب السوري رصيده 6 نقاط في مركز الوصافة، مقابل 3 نقاط لفلسطين الثالث، ونقطة للبحرين الرابع.

في المقابل، جاء تأهل منتخب الأردن منافس «أبيض الشباب» في الدور نصف النهائي بعد تصدره ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، ودشن «النشامى» مشواره في غرب آسيا بالتعادل مع العراق 0-0، قبل الفوز على لبنان 2-0 في الجولة الثانية، ومنتخب ألبانيا 3-0 في الجولة الثالثة والأخيرة.

ويعد التأهل الحالي للدور نصف النهائي الثاني في تاريخ مشاركات «أبيض الشباب» في بطولات غرب آسيا، بعد الأول في النسخة الأولى للبطولة في 2019 بفلسطين، حيث نجح في تجاوز منتخب «أصحاب الأرض» بركلات الترجيح 4-1 بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي للمباراة، قبل أن يخسر اللقب أمام منافسه منتخب العراق بركلات الترجيح 2-4 في النهائي.

وتدخل المشاركة الحالية في غرب آسيا ضمن تحضيرات «أبيض الشباب» لخوض تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً، والمقررة خلال الفترة من 21 إلى 29 سبتمبر المقبل، والمؤهلة للنهائيات التي تستضيفها الصين خلال الفترة من 6 إلى 23 فبراير 2025.

ويلعب «أبيض الشباب» التصفيات القارية ضمن المجموعة الثالثة، التي تستضيفها الكويت وتضم أيضاً لبنان، جمهورية كوريا، وجزر شمال ماريانا.

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المنتخبات المتأهلة إلى نصف النهائي

السعودية، متصدر المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط

الأردن، متصدر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط

الإمارات، متصدر المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط

سوريا، وصيف المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط

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مباراتا نصف النهائي الأربعاء 3 يوليو

الإمارات – الأردن 18:00

السعودية – سوريا 22:00