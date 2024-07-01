نورة المزروعي تُشارك في ورشة «الفيفا»



دبي (الاتحاد)



تُشارك نورة المزروعي مديرة اكتشاف المواهب، مدربة منتخبنا الوطني للناشئات، في ورشة عمل «الفيفا» الإقليمية لكرة قدم السيدات التي يُنظمها الاتحاد الدولي في إندونيسيا، بمشاركة العناصر التدريبية النسائية في الاتحادات الأعضاء في قارة آسيا.

وتُناقش ورشة العمل التي تقام على مدار ثلاثة أيام، مجموعة من الموضوعات، التي تتناول تطوير كرة القدم النسائية على المستوى القاري، وقوة التنافس في المسابقات التي ينظمها الاتحاد الدولي للأندية والمنتخبات الوطنية، وكيفية استضافة الوفود المشاركة في المسابقات والبطولات القارية والدولية.

وتتطرق الورشة للمشهد الدولي المتعلق بكرة قدم السيدات، خاصة في الدول التي شهدت فيها اللعبة تطوراً كبيراً، وكيفية مشاركة الخبرات التي تسهم في الارتقاء بها بشكل أوسع، إضافة إلى جهود الاتحادين الآسيوي والدولي، من خلال برامج دعم كرة القدم النسائية في جميع الاتحادات الأعضاء.

واستعرض برنامج «FIFA Forward 3.0» الذي يركز على مستقبل نشاط كرة القدم توفير الدعم الضروري للاتحادات المنضوية تحت مظلته، ودعم الأنشطة المهمة والحيوية التي تعزز نمو اللعبة في مسابقات الشباب وكرة القدم النسائية، وتطوير استراتيجيات البنية التحتية للعبة في الاتحادات الأعضاء التي تحتاج للدعم في هذا الشأن.

ويتضمن برنامج ورشة العمل عمل زيارة لمقر مكتب «الفيفا» في العاصمة الإندونيسية جاكارتا.