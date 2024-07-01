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الرياضة

شباب الأهلي يبدأ مرحلة سوزا

شباب الأهلي يبدأ مرحلة سوزا
1 يوليو 2024 16:30

 
مراد المصري (أبوظبي)

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دشن شباب الأهلي التحضيرات للموسم الجديد، بقيادة المدرب الجديد، البرتغالي باولو سوزا، ترقباً للمغادرة يوم الخميس المقبل إلى المعسكر الخارجي في النمسا.
ومن المقرر أن يمتد المعسكر التحضيري لـ «الفرسان» في النمسا إلى 25 يوليو الجاري، قبل العودة إلى دبي، والتوجه بعدها إلى إيران، لمواجهة سباهان 6 أغسطس المقبل، في ملحق تصفيات الصعود إلى «النخبة الآسيوية».
ويتوقع أن يبدأ سوزا، العمل مع المجموعة الحالية، من أجل نقل أفكاره التكتيكية، ويتميز بقدرته على التعامل مع المعطيات الفنية، وتغيير خطة اللعب، وفق الأدوات المتاحة، بناءً على خبرته الطويلة، إلى جانب تعمقه في الجوانب الفنية والخطط، خلال الفترة التي قضاها في الملاعب الإيطالية، حيث إن أبرز محطاته مع فيورنتينا.
ويملك سوزا، شخصية قوية، نقلها معه من مسيرته الطويلة في الملاعب، كان خلالها ركيزة أساسية في وسط الفرق التي لعب فيها، إلى جانب دوره المهم في أحد الأجيال الذهبية للكرة البرتغالية، رفقة لويس فيجو، وبقية اللاعبين خلال منتصف التسعينيات، ومطلع الألفية الجديدة.
ومن المتوقع أن يحسم شباب الأهلي ملف الأجانب خلال الفترة الحالية، في ضوء عمل المدرب مع المجموعة الحالية، إلى جانب دراسة الاحتياجات المطلوبة لسد الفراغات.

 

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