الصحف الإسبانية: «ذعر» في ألمانيا بسبب ويليامز ويامال!

عمرو عبيد (القاهرة)

فرحة عارمة وثقة بلا حدود صبغت أغلفة الصحف الإسبانية، بعد التأهل إلى رُبع نهائي «يورو 2024» بفوز كبير وأداء «الماتادور» الرائع أمام جورجيا، ولهذا وصفت «ماركا» الحدث بـ«المهرجان الإسباني»، رغم حالة الذعر المؤقتة التي أصابت الجميع بعد التأخر بهدف «عكسي»، حيث قلب نجوم إسبانيا الطاولة وعادوا بطريقة باهرة، وعلت الثقة كلمات صحيفة «أس»، التي عنونت غلافها بأن ألمانيا لديها مشكلة الآن، لأن إسبانيا لن تُفرّط في فرصة بلوغ نصف النهائي أمام «المُضيف» خلال «مبارزة الجمعة»، خاصة بعد التفوق الكبير والظهور المخيف.



وتحدثت «سبورت» عن «الرقص على أنغام الرُباعية»، لاسيما التوهج، الذي يبدو عليه «الثنائي الصغير»، نيكو ويليامز ولامين يامال، بينما قالت «موندو ديبورتيفو» إن الثنائي قدم نوعاً من «العزف المنفرد» في البطولة، ويُهددان أصحاب الأرض بقوة في المواجهة المقبلة، أما «سوبر ديبورتي» فقد كتبت أن «الماتادور» يحطم الجدار تلو الآخر في طريقه نحو تحقيق الحلم القاري.

وبدا الاهتمام بالثنائي، ويليامز ويامال، مثيراً جداً، سواء عبر الإعلام الإسباني أو في الأوساط الألمانية، حيث أكدت «ماركا» في تقرير لها أنهما يُسببان «حالة من الذعر» لدى «الألمان»، وأن اسميهما يترددان على كل الألسنة في البطولة، مؤكدة أن الإعلام الألماني حذّر ظهيري «الماكينات» مما يُمكن أن يتعرضا له أمام هذ الثنائي المهاري المخيف، في حين كتبت أن إسبانيا تعلمت درس مواجهة المغرب، التي جرت في الدوحة خلال كأس العالم، حيث سيطر «لا روخا» على المباراة باستحواذ تجاوز نسبة 70% ورقم قياسي من المحاولات بلغ 35 تسديدة على غرار ما حدث أمام «أسود الأطلس»، لكن الحسم كان حاضراً هذه المرة من جانب «الماتادور».

الطريف أن صحيفة «أس» ركزت على الحالة النفسية للاعبي ألمانيا خلال المعسكر التدريبي، إذ أكدت أن لاعبي «الماكينات» احتفلوا بهدف جورجيا الذي كان من المُمكن أن يُقصي إسبانيا ويريحهم في الدور التالي، ورغم حديث الصحف الألمانية عن ثقة لاعبيهم في تجاوز أي منافس خلال طريقهم نحو النهائي ولقب البطولة، إلا أنها تعتقد أن الامر لا يتجاوز حدود «الدعم النفسي»، لأن الواقع وما تم تسريبه عبر الصحفيين أمس يؤكد أن ألمانيا لم تكن ترغب أبداً في مواجهة إسبانيا بصورتها القوية الحالية.

وفي اتجاه مختلف تماماً، تحدثت بعض الصحف حول تعاقدات الأندية، حيث أشارت بعضها إلى أن محاولة برشلونة اقتناص نيكو ويليامز خلال الأسابيع المقبلة بعد نهاية البطولة، سيكون بمثابة «الرد المناسب» لتعاقد ريال مدريد مع كليان مبابي، خاصة أن إضافة ويليامز إلى الطرف الهجومي في ظل تواجد يامال على الجهة الأخرى، سيجعل هجوم «البارسا» في حالة «مُخيفة»، تساير ما يتحدث عنه الجميع الآن بالنسبة للمنتخب الإسباني.