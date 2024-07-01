«إصابة نادرة» تحرم سابالينكا من ويمبلدون!



لندن (أ ف ب)



انسحبت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة ثالثة عالمياً، وحاملة لقب أستراليا المفتوحة، من بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في التنس، بسبب إصابة بكتفها، بحسب ما أعلن المنظّمون.

وستحلّ بدلاً من سابالينكا، أفضل خاسرة الروسية إريكا أندرييفا التي ستلاقي الأميركية المتأهلة من التصفيات إيمينا بيكتاس في الدور الأوّل.

وكانت اللاعبة البالغة 26 عاماً، والتي بلغت نصف نهائي ويمبلدون على أرض عشبية العام الماضي، قالت إنها قد تنسحب بسبب «إصابة نادرة جداً» في الكتف.

عانت هذه الإصابة في دورة برلين الأخيرة، عندما ودّعت من ربع النهائي أمام الروسية أنا كالينسكايا «لست في لياقة كاملة حالياً».

قال لها الأطباء إنها «ثاني أو ثالث لاعبة تنس فقط تتعرض للإصابة في عضلة» الكتف.