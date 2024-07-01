الخميس 4 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«إصابة نادرة» تحرم سابالينكا من ويمبلدون!

«إصابة نادرة» تحرم سابالينكا من ويمبلدون!
1 يوليو 2024 17:48

 
لندن (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
سينر ينجو من لقاء «المواطنة»!
ألكاراز يقهر «حالة الضعف»!


انسحبت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة ثالثة عالمياً، وحاملة لقب أستراليا المفتوحة، من بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في التنس، بسبب إصابة بكتفها، بحسب ما أعلن المنظّمون.
وستحلّ بدلاً من سابالينكا، أفضل خاسرة الروسية إريكا أندرييفا التي ستلاقي الأميركية المتأهلة من التصفيات إيمينا بيكتاس في الدور الأوّل.
وكانت اللاعبة البالغة 26 عاماً، والتي بلغت نصف نهائي ويمبلدون على أرض عشبية العام الماضي، قالت إنها قد تنسحب بسبب «إصابة نادرة جداً» في الكتف.
عانت هذه الإصابة في دورة برلين الأخيرة، عندما ودّعت من ربع النهائي أمام الروسية أنا كالينسكايا «لست في لياقة كاملة حالياً».
قال لها الأطباء إنها «ثاني أو ثالث لاعبة تنس فقط تتعرض للإصابة في عضلة» الكتف.

التنس
ويمبلدون
أرينا سابالينكا
أستراليا
آخر الأخبار
هبوط أسعار النفط
اقتصاد
هبوط أسعار النفط
اليوم 13:00
«دبي البحري» يناقش تحضيرات الموسم الجديد
الرياضة
«دبي البحري» يناقش تحضيرات الموسم الجديد
اليوم 13:00
مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية
اقتصاد
"أبوظبي للأوراق المالية" يرحب بالإدراج الثانوي لأول سندات لـ"القابضة" بقيمة 2.5 مليار دولار
اليوم 12:54
"لجنة تسمية الطرق في إمارة دبي" تطلق منصة "اقتراحات تسمية الشوارع"
علوم الدار
"لجنة تسمية الطرق في إمارة دبي" تطلق منصة "اقتراحات تسمية الشوارع"
اليوم 12:53
الصحف الإسبانية تطالب «الماتادور» بـ 28 مليون يورو!
الرياضة
الصحف الإسبانية تطالب «الماتادور» بـ 28 مليون يورو!
اليوم 12:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©