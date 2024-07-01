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الرياضة

الأهلي يعاقب كهربا

الأهلي يعاقب كهربا
1 يوليو 2024 18:13

القاهرة (د ب أ)

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منح مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، إدارة ناديه الضوء الأخضر للاستغناء عن محمود عبدالمنعم كهربا مهاجم الفريق.
ونشبت أزمة مؤخراً بين كهربا وكولر، تسببت في خروج اللاعب من الحسابات الفنية للفريق في مواجهة طلائع الجيش اليوم الإثنين باستاد الكلية الحربية.
وقررت إدارة الكرة توقيع عقوبة مالية قدرها 200 ألف جنيه، خصماً من مستحقات كهربا، بسبب أزمته مع كارلوس بيرنجر مطور الأداء، ومساعد مارسيل كولر، في مران المستبعدين الذي أعقب مواجهة فاركو الأخيرة بالدوري.
ورغم أن كهربا تعرض للعقوبة، وباتت فرص تواجده في الموسم المقبل صعبة، ولكنه انتظم في تدريب المستبعدين صباح اليوم.
وتلقي محمود كهربا عرضاً ودياً من الخلود السعودي لم يرتق لدرجة الشكل الرسمي، لكنّ هناك عرضاً آخر من نادي نيوم السعودي، بجانب زد من الدوري المحلي.

مصر
الأهلي المصري
مارسيل كولر
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