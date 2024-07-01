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الرياضة

كلوب يواسي أوفنر

كلوب يواسي أوفنر
1 يوليو 2024 18:32

 
لندن (د ب أ)

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وصل النمساوي سباستيان أوفنر متأخراً عن موعده، للمشاركة في بطولة ويمبلدون للتنس، لكنه شعر بمواساة، بعد مقابلة مثله الأعلى يورجن كلوب.
وخسر أوفنر نهائي بطولة مايوركا على الملاعب العشبية أمام التشيلي أليخاندرو تابيلو يوم السبت الماضي.
ولكن اللاعب النمساوي شعر بتحسن طفيف، بعد مصافحته يورجن كلوب مدرب ليفربول السابق، والمقيم حديثاً في مايوركا.
ولسوء الحظ تأخرت رحلة أوفنر إلى لندن، ما يعني أنه لم يعد لديه متسع من الوقت للتدرب على ملعب ويمبلدون.
وقال مدربه موريتز ثيم عبر وكالة الأنباء النمساوية، قبل مواجهة الأسترالي ألكسندر فوكيتش في الدور الأول بثالثة البطولات الأربع الكبرى هذا العام «أوفنر سيبدأ مشواره في البطولة من دون تدريب». 

 

ليفربول
يورجين كلوب
التنس
ويمبلدون
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