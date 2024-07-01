دبي أول مدينة صديقة للريشة الطائرة في العالم

دبي (الاتحاد)



حصلت دبي على لقب أول مدينة صديقة للريشة الطائرة في العالم، من قبل الاتحاد الدولي للريشة الطائرة، تقديراً لجهودها المستمرة منذ عام 2014 لنشر وتطوير هذه الرياضة الأولمبية في دبي، والإمارات، والعالم، لتمثل بذلك أول نموذج عالمي لأفضل الممارسات في رياضة الريشة الطائرة.

أعلن ذلك خلال الاحتفالية التي أقامها مجلس دبي الرياضي، بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وديفيد كابيلو رئيس التطوير في الاتحاد الدولي للريشة الطائرة، وإيان رايت مدير التطوير في الاتحاد الدولي، ونورة الجسمي رئيسة اتحاد الريشة الطائرة، وناصر أمان آل رحمة، مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي.

وشهدت الاحتفالية التي أعلن فيها التقدير الدولي لدبي، استعراض مراحل التطور وجهود المجلس والاتحاد الدولي لنشر لعبة الريشة الطائرة، ضمن برنامج وقت الريشة، كما تم خلال الحدث الإعلان عن إنشاء أول مصنع للريشة الطائرة في منطقة جبل علي، الذي سيقدم إنتاجه للدولة والمنطقة وقارة آسيا والعالم.

وقال ديفيد كابيلو: «قدمت دبي مثالاً رائعاً في تعزيز رياضة الريشة الطائرة والنشاط البدني، لم تقتصر جهودها على جعل رياضة الريشة الطائرة أكثر سهولة في الوصول إليها، بل صنعت أيضاً نموذجاً مستداماً يمكن للمناطق الأخرى أن تحتذي حذوه، نحن سعداء بتكريم دبي بهذه الجائزة والاحتفال بالإنجازات المذهلة التي حققتها دبي في رياضة الريشة الطائرة على مدى العقد الماضي».

وأضاف: «بعد عشر سنوات من إطلاق اللعبة في دبي، أصبحت تضم 1000 مدرب للريشة الطائرة، و900 مدرب متخصص في التدريب، وأكثر من 300 حكم مؤهل في جميع أنحاء دبي.

وقال «تم تأسيس اتحاد الريشة الطائرة، ونحن سعداء أن تتحول دبي إلى مركز لاستعدادات الأبطال الأولمبيين للبطولات المقبلة، وأن نحتفل بمرور 90 عاماً على تأسيس الاتحاد الدولي للريشة في دبي في 5 يوليو، مما يؤكد مكانة دبي على الساحة الدولية لرياضة الريشة الطائرة، لذا، يسرنا أن نعلن منح دبي لقب النموذج العالمي للمدن في النشاط البدني ونشر رياضة الريشة الطائرة، وهي أول مدينة تنال هذا اللقب».

وقال سعيد حارب: «ترتبط دبي بشراكة قوية مع الاتحاد الدولي للريشة الطائرة منذ عام 2014، وتزداد هذه الشراكة متانة عاماً بعد عام، وأصبحت دبي وجهة مفضلة لأبطال العالم في رياضة الريشة الطائرة بفضل البنية التحتية القوية والمنشآت الرياضية المصممة وفق أعلى المواصفات الدولية، حيث يختار اللاعبون الدوليون دبي كمكان لإقامة معسكراتهم استعداداً للمشاركة في المنافسات الدولية والأولمبياد، بما في ذلك بطل العالم الدنماركي فيكتور أكسلسن، الحاصل على الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو 2020 والميدالية البرونزية في ريو 2016، والذي يقيم معسكره الدائم في دبي».

وقالت نورة الجسمي: «تشهد إمارة دبي نمواً مستمراً وتطوراً ملحوظاً في عالم الريشة الطائرة، ونحتفل مع الشركاء والاتحاد الدولي للريشة الطائرة بذكرى مرور 10 سنوات على إطلاق برنامج وقت الريشة في دبي، وبفضل التعاون والجهود المبذولة من مجلس دبي الرياضي، نجحنا في بناء أسس قوية لرياضة الريشة الطائرة في هذه المدينة الرائعة. أصبحت دبي اليوم وجهة مفضلة لعشاق هذه الرياضة في العالم، حيث تكون الريشة الطائرة متواجدة بقوة في جميع الأكاديميات الخاصة ومعظم مدارس دبي، نحن نتطلع إلى استضافة كبرى البطولات العالمية في المستقبل».