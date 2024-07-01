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الرياضة

4656 إساءة عنصرية في «يورو 2024»

4656 إساءة عنصرية في «يورو 2024»
1 يوليو 2024 19:02

 
برلين (د ب أ)

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، أنه سجل 4656 منشوراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تشمل محتوى عنصرياً.
وجرت مراقبة المنشورات عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل «إكس» و«إنستجرام» و«تيك توك»، وكانت موجهة نحو اللاعبين والمدربين والمسؤولين ومشاركين آخرين في البطولة، وجاءت نسبة 74 % من المنشورات موجهة بشكل مباشر للاعبين.
وأوضح «اليويفا» أن 71 % من المنشورات تم اتخاذ إجراء بشأنها من قبل المنصات المنشورة بها.
وأضاف أن 94% من المنشورات التي تم تسجيلها، تضمنت إساءات عامة لم تستهدف فئة أو مجتمعاً بعينه، بالإضافة إلى أن 5، 4% من المنشورات تضمنت إساءات عنصرية. وقالت ميشيل أوفا، مديرة الاستدامة الاجتماعية والبيئية في (اليويفا): «نؤمن أنه من الضروري حماية اللاعبين والمدربين والحكام من الإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأنهم يجب أن يكونوا في حالة تركيز في أدائهم على أرض الملعب، وأن لا يثقلوا كاهلهم بإساءات غير مقبولة عبر الإنترنت».
وكان «اليويفا» أطلق برنامجاً لمكافحة الإساءة عبر الإنترنت في بطولة أمم أوروبا للسيدات عام 2022، والذي كان يهدف إلى مراقبة حالات الإساءة خلال نهائيات البطولات التي ينظمها الاتحاد، بما في ذلك بطولات الناشئين.
وفي بطولة أمم أوروبا 2024، يراقب البرنامج 622 حساباً ومنصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك حسابات اللاعبين والمدربين والحسابات الرسمية للفرق المشاركة.

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