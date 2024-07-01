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الرياضة

مكلارين يفتح النار على فيرستابن!

مكلارين يفتح النار على فيرستابن!
1 يوليو 2024 19:05

 
سبيلبرج (د ب أ)

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أكد فريق مكلارين أن الفشل في تضييق الخناق على الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول، خلال صراعه على لقب بطولة العالم لسبقات سيارات «الفورمولا-1» في 2021 في مواجهة البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس، مهد الطريق أمام بطل العالم في المواسم الثلاثة الماضية، للاصطدام بلاندو نوريس سائق مكلارين، في سباق جائزة النمسا الكبرى.
ووصف نوريس 24«عاماً» الحركات الدفاعية لفيرستابن، خلال صراعهما على الصدارة بأنها «خطيرة»، في ظل المنافسة الشرسة بينهما قبل سبع لفات فقط من نهاية السباق النمساوي.
وبدا أن نوريس هو المنافس الأبرز لفيرستابن على لقب بطولة العالم، لكنه اضطر للانسحاب من سباق النمسا بسبب الأضرار التي لحقت بسيارته، في الوقت الذي تلقى فيه سائق ريد بول عقوبة عشر ثوانٍ من قبل مراقبي السباق، لكنه استعاد اتزانه، وأنهى السباق في المركز الخامس، ليوسع الفارق مع سائق مكلارين في صدارة الترتيب العام لفئة السائقين من 71 إلى 81 نقطة.
ووصف نوريس في البداية منافسه فيرستابن بأنه «غبي ويائس ومتهور».
من جانبه، قال أندريا ستيلا، رئيس فريق مكلارين «لا نريد تكرار ما حدث في 2021». وأضاف «لم تكن هذه نقطة جيدة في سباقات «الفورمولا- 1»، ربما كانت مسلية، لكن ليس لأسباب وجيهة».
وأشار ستيلا، في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس»: «الناس كلها حول العالم تعرف من هو المسؤول عن الحادث باستثناء مجموعة من الناس، لكن المشكلة خلف ذلك تكمن في أنك إذا لم تتعامل مع هذه الأمور بصراحة فانها ستتكرر».
وأوضح «لقد عادت اليوم، لأنه لم تتم معالجتها في الماضي، حينما كان هناك بعض المعارك مع لويس، كان ينبغي أن يتم التعامل معها بفرض عقوبات صارمة».
وختم بالقول «نكن احتراماً كبيراً لماكس، وكذلك ريد بول بأنهم ليسوا في حاجة للقيام بذلك، إنهم يعرضون سمعتهم للخطر، ولما يفعلون ذلك».

الفورمولا-1
ماكس فرستابن
مكلارين
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