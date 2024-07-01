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الرياضة

أبوظبي تستضيف الدوري العالمي للتنس في موسمه الثالث

أبوظبي تستضيف الدوري العالمي للتنس في موسمه الثالث
1 يوليو 2024 20:40

 
أبوظبي (الاتحاد)

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ينظّم مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وميرال، منافسات النسخة الثالثة من الدوري العالمي للتنس، والمقرر إقامتها في «الاتحاد أرينا» من 19 إلى 22 ديسمبر المقبل.
ومن المتوقع أن تشهد النسخة المرتقبة تشويقاً كبيراً بعد النجاح الكبير الذي حققته البطولة في عام 2023، التي نُظِّمت للمرة الأولى في «الاتحاد أرينا» بجزيرة ياس في أبوظبي.
ويواصل مجلس أبوظبي الرياضي، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وميرال، التزامهم الذي يمتد لثلاث سنوات في دعم الدوري العالمي للتنس، كما حققت بطولة الدوري العالمي للتنس، المعروفة بمزجها الفريد بين نجوم التنس العالميين والعروض الموسيقية الاستثنائية، شعبية كبيرة وقيمة إعلامية عالمية في موسمها الثاني؛ حيث شهدت الفعالية التي استمرت أربعة أيام مشاركة أساطير التنس العالمين، أمثال دانييل ميدفيديف، وستيفانوس تسيتسيباس، وآندري روبليف، وأرينا سابالينكا، وإيجا شفيونتيك، وإيلينا ريباكينا، إلى جانب نجوم الموسيقى العالميين 50 سنت، وأيكون، وني يو، ما أثار إعجاب الجمهور داخل الملعب وخارجه.
وفاز فريق بي بي جي إيجلز، الذي ضم دانييل ميدفيديف، وأندري روبليف، وميرا أندريفا، وصوفيا كينين، ببطولة الدوري العالمي للتنس 2023، كما شهد الموسم الثاني للبطولة حضورًا جماهيريًا تجاوز 20 ألف مشجع، وبُث على الهواء مباشرة في أكثر من 125 دولة، مع تقديم فنانين عالميين لعروضهم في الاتحاد أرينا، بجزيرة ياس.
وتستعد أبوظبي مرة أخرى لاستضافة «العرض الأكبر على أرض الملعب»، ويتم الإعلان عن التشكيلة الرائعة لنجوم التنس خلال الفترة المقبلة.

 

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